Глава ЦРУ указал на главную слабость войск РФ и рассказал, как бунт Пригожина ударил по Путину

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом относительно успешности украинского контрнаступления: ВСУ смогут продвинуться, хотя это будет "трудная работа". На основе данных разведки он подчеркнул, что за обороной войск РФ в Украине кроются слабые места.

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Также чиновник указал, как июньский мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ударил по российскому диктатору Владимиру Путину. Его процитировало издание Bloomberg.

Так, по его словам, страна-агрессор Россия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков" войск, лежащих в основе значительной защиты, которую она создала на украинском фронте. В частности, речь идет о низком моральном духе, плохих генеральских качествах и беспорядках в политическом и военном руководстве РФ.

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", – сказал Бернс по поводу контрнаступления.

Он также прокомментировал вооруженный мятеж Пригожина в июне, который со своими наемниками не дошел до Москвы 200 км. Директор ЦРУ уверен, что эти действия "разоблачили некоторые значительные недостатки в системе, которую построил Путин".

"Для многих россиян, привыкших к образу Путина как арбитра порядка, вопрос заключался в том, одет ли император или, по крайней мере, почему он так долго одевается", – сказал Бернс.

Аналитики подчеркнули, что его комментарии повторили замечания главы Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричарда Мура. Тот говорил, что кремлевское правительство столкнулось с "продажностью, распрями и бессердечной некомпетентностью" и последствия мятежа Пригожина были "унизительны" для Путина.

Со своей стороны Бернс считает, что Путин, вероятно, постарается не создавать впечатления, что он чрезмерно реагирует на мятеж, и в то же время постарается изъять все, что может быть ценнго, из сети влияния ЧВК "Вагнер". Тем не менее он говорит, что Пригожин, скорее всего, когда-нибудь увидит возмездие со стороны Путина.

"Путин – главный апостол возмездия. Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", – отметил глава ЦРУ.

Бернс сказал, что бунт "вагнеровцев" предоставил ЦРУ "исключительную возможность" для вербовки россиян. Так, недавно агентство разместило свой первый видеопост в Telegram, чтобы россияне знали, как связаться с ним в даркнете. Глава ведомства подчеркнул, что видео было просмотрено 2,5 миллиона раз в течение недели после публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор ЦРУ указал, что мятеж Пригожина стал вызовом российскому государству. По словам Бернса, ситуация продемонстрировала разрушительный эффект войны, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал в Украине.

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