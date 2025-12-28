Главная победа Путина в том, что он до сих пор жив: Курносова подвела итоги года правления диктатора

Подводя итоги 2025 года, кремлевский диктатор Владимир Путин может расценивать как победу только два факта. Первый – то, что он дожил до конца года, а второй – что благодаря президенту США Дональду Трампу вышел из жесткой международной изоляции. На этом список побед заканчивается. Самая желанная победа – на фронте – так и не произошла. Раздела Европы, который Путин планировал осуществить с Трампом, тоже не случилось.

Перспективы подписания мирного договора практически равны нулю, пока в президентском Кремле находится Путин. Причина проста: ему нужны не только временно оккупированные территории, но вся Украина целиком. Тем не менее агрессору можно "перекрыть кислород" – сделать так, чтобы у него не осталось средств на ведение войны. И тогда о чем-то придется договариваться.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– По вашему мнению, по какой причине Путин отменил ежегодное послание к федеральному собранию? Он ждет какого-то события, какого-то решения, о котором можно будет заявить, какого-то прорыва, какой-то победы? Какова ваша версия?

– Во-первых, потому что ему наплевать на конституцию Российской Федерации, которая обязывает его выступать с этим самым посланием.Во-вторых, более-менее было видно на прямой линии, что он не очень-то хорошо себя чувствует. Видимо, к этой прямой линии его приводили в чувство, в нормальное состояние, и теперь его силы иссякли, ему нужен какой-то отдых. Поэтому он не в состоянии провести большой доклад, послание к федеральному собранию. Но что от этого федерального собрания зависит? Что называется, смотрите прямую линию, товарищи депутаты, и хватит с вас.

– То есть вы не усматриваете здесь каких-то особых серьезных мотивов, кроме состояния здоровья самого Путина?

– Путин уже настолько заскоруз в своей диктатуре, что уже не считает необходимым соблюдать конституцию и что-то рассказывать депутатам. Перебьются, перетопчутся.

– Подводя итоги 2025 года, могли бы вы сказать, какими успехами мог бы похвалиться Путин? Считаете ли вы, что объективно ему есть чем гордиться? И наоборот, какие ошибки, какие промахи он допустил в течение этого года?

– Самый главный его успех – это то, что он дожил до сегодняшнего дня. Мог бы и не дожить. Мне кажется, это то, к чему он стремится – максимально продлить свою жизнь, которую он видит только крепко приклеенной к креслу президента. Ничего другого, кроме этого президентского поста, он для себя не видит.

Конечно, были и промежуточные приятные вещи, например, встреча с Дональдом Трампом на Аляске, и то, что с ним вообще стали разговаривать. Как мы помним, до этого он находился в жесткой изоляции. Уже никакие приличные лидеры стран с ним вообще не общались, а тут вдруг начались какие-то переговоры с американской стороной, и вроде как он стал условно рукопожатным. Это, конечно, для него большой успех.

Но, на мой взгляд, на этом какие-то заметные успехи и заканчиваются. Никаких успехов в войне с Украиной я не вижу, ведь не то, что основная цель не была достигнута, но даже и промежуточные достигнуты не были. Уже совсем немного времени остается до того момента, когда протяженность этой войны сравнится с длительностью Второй мировой. Тем не менее, за время Второй мировой, как мы помним, немцы успели дойти почти до Москвы, но зато потом советская армия сумела дойти до Берлина и, собственно, победить Германию. Правда, вместе с союзниками.

Поэтому сравнения с теми временами Путин вообще не выдерживает. Конечно, они как-то немножко продвигаются, но с глобальной точки зрения это просто совершенно несерьезно.

При том, мы прекрасно понимаем, что главная задача Путина была даже не территории, сколько бы он про них ни говорил, а показать Европе, что Россия – великая держава, и что с ней нужно считаться точно так же, как считались Советским Союзом во времена Сталина. Он хотел вернуться к разделу Европы по примеру того, как это происходило между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Ему казалось, что встреча с Трампом приближает его к этой своей цели. Но этого он не достиг. Так что это, безусловно, геополитическое поражение Путина.

– Президент Зеленский обнародовал проект мирного плана из 20 пунктов, а в Кремле уже намекают, что не примут его. Главный камень преткновения – территории, а также непризнание российскими Крыма и Донбасса. По вашим оценкам, как дальше может двигаться процесс? Скептически или оптимистически вы настроены в отношении любого мирного плана, который мог бы устроить обе стороны?

– Я настроена скептически по отношению к любому мирному плану, который мы обсуждаем с Владимиром Путиным. Я не верю в то, что Путин готов подписать мирный договор без всего того бреда, который он постоянно несет. Потому что главная его задача – не просто пять территорий, которые они включили в свою конституцию, а полный контроль над Украиной. И это то, чего он будет добиваться до тех пор, пока он находится в президентском кресле.

Поэтому теперь для нас главный вопрос, как на этот отказ, – а я думаю, что будет отказ Москвы, – отреагирует Трамп. Я надеюсь, что он продолжит свою очень правильную политику дальнейшего снижения цен на нефть. И это, конечно, дает нам перспективы того, чтобы ситуация для Путина резко ухудшится, ведь, как мы помним, когда было долгосрочное падение цен на нефть, развалился Советский Союз.

– Таким образом, вы убеждены, что именно экономические рычаги могут остановить этого диктатора в его хотелках?

– Понятное дело, что то, что сегодня уже делается, – я имею в виду закупки вооружения для Украины, поставки этого вооружения, – все это тоже должно сохраняться. Но важно перекрыть Путину кислород. Важно, чтобы у него не осталось денег для дальнейшего ведения войны. Потому что все-таки и оружие требует денег, и людские ресурсы.

Внутрироссийские ресурсы заканчиваются, в любом случае они все равно нуждаются в деньгах. И те, кого они привлекают за границей – это тоже деньги. Поэтому не будет денег, и Путину будет не на что вести войну. Тогда придется о чем-то договариваться.