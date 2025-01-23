"Главная задача – обнулить": российский оккупант приказал казнить пленного ВСУ. Радиоперехват

В Главном управлении разведки Минобороны Украины зафиксировали еще одно военное преступление российских оккупационных войск. Россияне обсуждали убийство бойца Сил обороны Украины, который попал в плен.

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Так, командир приказал оккупанту казнить украинского пленного, это, по его словам, "главное задание". Соответствующий перехват разговора оккупантов опубликовали на сайте ГУР МО в четверг, 23 января.

Как отметили в ГУР, такой приказ отдал командир одного из подразделений 64 отдельной мотострелковой бригады 35 армии вооруженных сил государства-агрессора России.

Во время разговора он спросил у подчиненного, убили ли пленного. Тот ответил, что укрытие Сил обороны было разбито, украински военные перешли в другое укрытие, однако один из них – оказался в плену. Россиянин говорит, что пленного не убили и сейчас допрашивают.

"Главная задача сейчас – обнулить. Это самая главная задача", – заявил командир.

Также он приказал оставаться на связи, потому что "вчера их могли чирикнуть", потому что на вражескую позицию шло шесть бойцов ВСУ.

Накануне стало известно, что российские оккупанты во время штурма украинских позиций в Донецкой области захватили в плен по меньшей мере семерых военнослужащих Сил обороны. В дальнейшем захватчики расстреляли шестерых безоружных защитников Украины, судьба еще одного бойца неизвестна.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне казнили троих украинских военнопленных вблизи Нескучного Волновахского района Донетчины. Несмотря на то что защитники Украины добровольно сдались в плен, оккупанты связали им руки и убили выстрелами в затылок.

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