Главное – выжить. Как на самом деле "работают" российские ракеты и "шахеды" по зданиям – степень угрозы и разбор вариантов

На этой неделе представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям дали ряд комментариев, основным посылом которых было то, что подвалы утратили свою актуальность как убежища, а правило "двух стен" уже не спасает.

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Прозвучало это довольно странно, ведь предупреждение о подвальных помещениях, мягко говоря, устарело вот уже как на три с половиной года. Что касается "двух стен", то это правило перестало работать после того, как российские оккупационные войска стали применять в "Шахедах" термобарические боевые части, а также БЧ повышенной мощности – 90 кг.

Так что, опускаем руки? Конечно же нет. И сейчас давайте рассмотрим разные варианты.

Что не так с подвалами

Прежде всего хочу заметить, что представители ГСЧС очень правильно расставили приоритеты: самым надежным местом для укрытия являются специализированные бомбоубежища и метро, затем подземные паркинги и потом уже подвалы. Вот только проблема в том, что городов с метро у нас по пальцам можно сосчитать, точно так же, как и специализированных бомбоубежищ в этих городах. А потому, как бы правильно ни звучали слова сотрудников ГСЧС, у подавляющего большинства украинцев местом укрытия были, есть и, увы, будут оставаться именно паркинги и подвалы.

А теперь относительно актуальности подвалов. Скажу прямо, я был удивлён, как было подано то, что они не гарантируют безопасности. Ведь существует ряд средств поражения, от которых они и вправду не гарантируют спасения, но так было в 2022, в 2023 и 2024-м. Ничего принципиально не изменилось и в 2025 году. Поясняю.

Если мы говорим об опасности нанесения ударов ракетным вооружением, то самыми опасными для обычных укрытий (подвалов) являются баллистическая и аэробаллистическая ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" и Х-47М2 "Кинжал", а также крылатая Х-22/32.

Кроме них, к потенциально опасным средствам поражения можно отнести П-800 "Оникс", Х-101, 3М14 "Калибр" и 3М22 "Циркон". Но их степень опасности обусловлена рядом нюансов, в то время как с 9М723/Х-47М2 и Х-22/32 никаких нюансов быть не может.

Дело в том, что в 9М723/Х-47М2 в качестве боевой части используют пятисоткилограммовые бетонобойные бомбы БЕТАБ-500. Эти ракеты пикируют практически под прямым углом, а потому если попадают в здание, то из-за бетонобойной БЧ пробивают не только многоэтажку насквозь, но и углубляются в подвал – с последующей детонацией.

Вот только момент: угроза от этих ракет для подвалов была с 2022 года и никуда не делась. То есть в этом нет ничего принципиально нового.

Следующей не менее опасной ракетой является крылатая Х-22/32, но от нее угроза исходит из-за самой мощной среди применяемых РОВ ракет боевой части – 950 кг взрывчатого вещества. Настолько мощная боевая часть может полностью сложить секцию многоэтажки. И именно эта ракета разрушила 14 января 2023 года дом в Днепре.

Стоит отметить также угрозу от скоростей, которыми обладают эти ракеты. Например, скорость полета 9М723 составляет 2 100 – 2 500 м/с, а у Х-47М2 "Кинжал" – 3 400 м/с. У ракет Х-22/32 скорость ниже – 1 160 м/с. Из этого делаем вывод, что при наличии угроз от этих ракет времени спуститься в убежище, например пройти в метро, которое от вас в 5-10 минутах ходу, предельно мало или, откровенно говоря, нет. Хотя как всегда тут есть свои нюансы.

Пуски 9М723 ОТРК "Искандер" осуществляются неожиданно, и времени отреагировать на эту угрозу и вправду немного – в лучшем случае это считаные минуты. Но если мы говорим о пусках авиационных Х-47М2 "Кинжал" и Х-22/32, то об этой угрозе мы всегда узнаем заранее по взлетам МиГ-31К и Ту-22М3. Для первого от момента взлета до пуска может пройти от 10 до 15 минут и более, для второго варианта – это час-полтора.

Исходя из этих данных, всегда можно отреагировать соответствующим образом – с выбором наиболее близкого и удобного убежища рядом с вами.

Что же до П-800 "Оникс", Х-101, 3М14 "Калибр" и 3М22 "Циркон", то, как я выше упомянул, здесь есть свои нюансы. Дело в том, что эти ракеты не имеют бетонобойных БЧ и детонируют сразу после соприкосновения с объектом.

То есть если одна из этих ракет попадает в 16-й этаж, она способна разрушить полностью 3-4 этажа, но не обвалить всю секцию. Примером такого попадания является одесский ЖК "Тирас", в который ударила ракета Х-555 – по пролету между 4-5-м этажами.

Иными словами, люди в подвале выживут и будут невредимы. Но если такая ракета попадет в малоэтажное строение – например, в 5 этажей, то угроза для прячущихся в подвале возрастет.

Также с учетом траектории ударов ракет Х-101, 3М14 "Калибр" не исключен удар по диагонали в место размещения подвала, и это тоже риск, но таких уникальных случаев практически не фиксировалось.

В свою очередь Х-101, 3М14 "Калибр" – это дозвуковые ракеты, и их скорость не превышает 190-270 м/с. Их траектории полета, как и пуски с носителей, можно отслеживать. Соответственно, у жителей глубоко тыловых городов всегда есть время отреагировать на угрозы. Например, при угрозе ударов этими ракетами по Киеву у людей есть достаточно времени, чтобы пройти в укрытие.

Отдельно скажу о 3М22 "Циркон" – это очень редкая ракета, которую очень сложно производить в России. Из-за этого она очень дорогая для проведения "банального" террора гражданского населения, поэтому вероятность применения ее с такой целью по обычной многоэтажке минимальна.

Надеюсь, мы с вами разобрались не только в том, какие из применяемых российскими оккупантами ракет особо опасны для людей в подвалах, но и в том, что эта угроза была всегда, а не появилась только на этой неделе. Но то, о чем мы выше говорили, касалось осколочно-фугасных боевых частей, а что же с кассетными?

А вот по кассетным БЧ все проще: для подвалов они не представляют угрозы, если только каким-то невообразимым образом один из суббоеприпасов не попадет внутрь помещения. Даже 9М723 с кассетной боевой частью не так страшна для людей, спрятавшихся в подвале, как 9М723 с осколочно-фугасной БЧ.

Но в случае удара 9М723/Х-47М2, даже с ОФС БЧ, буквально в 50 метрах от дома она уже не будет иметь критического влияния на подвал, в то время как оставшиеся в своих квартирах люди будут находиться в зоне повышенного риска.

Что же касается ракет модификации Х-59/69, Х-31П, то для укрытий типа "подвал" эти ракеты также не несут прямой угрозы.

Если говорить о дронах-камикадзе Shahed-136, то и они не представляют прямой угрозы для подвальных помещений. С учетом же времени подлета и возможности в реальном времени отслеживать направления их полета и концентрации, для жителей городов в глубине материковой части Украины всегда есть возможность пройти в безопасные места.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для большей части типов ракет и ситуаций, возникающих в ходе ракетного террора, подвалы как были, так и остаются актуальным убежищем и ничего принципиально нового в этой категории не произошло.

Правило "двух стен" и Shahed-136

Прежде всего хочу отметить, что это правило никогда не работало в случае прямого попадания ракеты. Только против осколков. Поэтому в разделе выше я не рассматривал его. А вот с Shahed-136 ситуация несколько иная.

Пока их боевая часть была классического осколочно-фугасного типа массой в пределах 40 кг, это правило с большой натяжкой, но работало. Но когда российские оккупанты стали экспериментировать с БЧ и появились первые термобарические "Шахеды" (а это декабрь 2023 года), "две стены" оказались бесполезны.

Дело в том, что термобарическая боевая часть как раз максимально опасна в замкнутом пространстве. Прямое попадание Shahed-136 с такой БЧ в квартиру создает внутри нее выжигающий вакуум. Но когда появились боевые части массой 90 кг, а это постоянная опция у дронов-камикадзе с начала 2025 года, то правило "двух стен" не работает даже для осколочно-фугасной боевой части.

Таким образом, сейчас правило "двух стен" не работает от слова "совсем" в любом случае прямого попадания всех вышеизложенных средств террора – от ракет и до Shahed-136.

В свою очередь для районов, где нет поблизости бомбоубежища, метро, подземного паркинга, подвал как был, так и остается универсальным средством повышения своей выживаемости в ходе ракетных ударов и налетов дронов-камикадзе.

Выводы

За время освещения темы личной безопасности граждан я встретил огромное сопротивление от простых украинцев, которые свое нежелание пройти в бомбоубежище, метро, подземный паркинг или подвал оправдывали самыми разными абсурдными доводами.

В нашем городе нет метро. Рядом с нашим домом нет бомбоубежища. У нас старый дом, и в нем нет подземного паркинга. В нашем доме сырой, холодный, грязный подвал, там противно находиться и можно заболеть... Но при этом все эти люди считают, что стоять у тонкого стекла окна с видом на работу ПВО и снимать это все на смартфон намного безопаснее.

Каждый вправе самостоятельно решать, как ему жить и как ему… умереть. Эти рекомендации, надеюсь, не столько раздосадуют, сколько мотивируют бороться за свою жизнь и делать это хотя бы не ради себя, а назло врагу.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Спускайтесь в бомбоубежище, подвал, паркинг, метро. Две стены для боевой части "Шахедов" в 90 кг уже не спасительный барьер.

Всегда имейте при себе рюкзак, сумку – что угодно – с важными документами. Собранность и сосредоточенность – это то, что украинцам сейчас нужно как никогда.

Не относитесь к угрозе легкомысленно, мол, "ко мне не прилетит!".

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".