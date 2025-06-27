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Главное – выжить. Как на самом деле "работают" российские ракеты и "шахеды" по зданиям – степень угрозы и разбор вариантов

Александр Коваленко
спецпроект
War
6 минут
4,3 т.
удар по Киеву

На этой неделе представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям дали ряд комментариев, основным посылом которых было то, что подвалы утратили свою актуальность как убежища, а правило "двух стен" уже не спасает.

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Прозвучало это довольно странно, ведь предупреждение о подвальных помещениях, мягко говоря, устарело вот уже как на три с половиной года. Что касается "двух стен", то это правило перестало работать после того, как российские оккупационные войска стали применять в "Шахедах" термобарические боевые части, а также БЧ повышенной мощности – 90 кг.

Так что, опускаем руки? Конечно же нет. И сейчас давайте рассмотрим разные варианты.

Что не так с подвалами

Прежде всего хочу заметить, что представители ГСЧС очень правильно расставили приоритеты: самым надежным местом для укрытия являются специализированные бомбоубежища и метро, затем подземные паркинги и потом уже подвалы. Вот только проблема в том, что городов с метро у нас по пальцам можно сосчитать, точно так же, как и специализированных бомбоубежищ в этих городах. А потому, как бы правильно ни звучали слова сотрудников ГСЧС, у подавляющего большинства украинцев местом укрытия были, есть и, увы, будут оставаться именно паркинги и подвалы.

А теперь относительно актуальности подвалов. Скажу прямо, я был удивлён, как было подано то, что они не гарантируют безопасности. Ведь существует ряд средств поражения, от которых они и вправду не гарантируют спасения, но так было в 2022, в 2023 и 2024-м. Ничего принципиально не изменилось и в 2025 году. Поясняю.

Если мы говорим об опасности нанесения ударов ракетным вооружением, то самыми опасными для обычных укрытий (подвалов) являются баллистическая и аэробаллистическая ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" и Х-47М2 "Кинжал", а также крылатая Х-22/32.

Кроме них, к потенциально опасным средствам поражения можно отнести П-800 "Оникс", Х-101, 3М14 "Калибр" и 3М22 "Циркон". Но их степень опасности обусловлена рядом нюансов, в то время как с 9М723/Х-47М2 и Х-22/32 никаких нюансов быть не может.

Дело в том, что в 9М723/Х-47М2 в качестве боевой части используют пятисоткилограммовые бетонобойные бомбы БЕТАБ-500. Эти ракеты пикируют практически под прямым углом, а потому если попадают в здание, то из-за бетонобойной БЧ пробивают не только многоэтажку насквозь, но и углубляются в подвал – с последующей детонацией.

Вот только момент: угроза от этих ракет для подвалов была с 2022 года и никуда не делась. То есть в этом нет ничего принципиально нового.

Следующей не менее опасной ракетой является крылатая Х-22/32, но от нее угроза исходит из-за самой мощной среди применяемых РОВ ракет боевой части – 950 кг взрывчатого вещества. Настолько мощная боевая часть может полностью сложить секцию многоэтажки. И именно эта ракета разрушила 14 января 2023 года дом в Днепре.

Стоит отметить также угрозу от скоростей, которыми обладают эти ракеты. Например, скорость полета 9М723 составляет 2 100 – 2 500 м/с, а у Х-47М2 "Кинжал" – 3 400 м/с. У ракет Х-22/32 скорость ниже – 1 160 м/с. Из этого делаем вывод, что при наличии угроз от этих ракет времени спуститься в убежище, например пройти в метро, которое от вас в 5-10 минутах ходу, предельно мало или, откровенно говоря, нет. Хотя как всегда тут есть свои нюансы.

Пуски 9М723 ОТРК "Искандер" осуществляются неожиданно, и времени отреагировать на эту угрозу и вправду немного – в лучшем случае это считаные минуты. Но если мы говорим о пусках авиационных Х-47М2 "Кинжал" и Х-22/32, то об этой угрозе мы всегда узнаем заранее по взлетам МиГ-31К и Ту-22М3. Для первого от момента взлета до пуска может пройти от 10 до 15 минут и более, для второго варианта – это час-полтора.

Исходя из этих данных, всегда можно отреагировать соответствующим образом – с выбором наиболее близкого и удобного убежища рядом с вами.

Что же до П-800 "Оникс", Х-101, 3М14 "Калибр" и 3М22 "Циркон", то, как я выше упомянул, здесь есть свои нюансы. Дело в том, что эти ракеты не имеют бетонобойных БЧ и детонируют сразу после соприкосновения с объектом.

То есть если одна из этих ракет попадает в 16-й этаж, она способна разрушить полностью 3-4 этажа, но не обвалить всю секцию. Примером такого попадания является одесский ЖК "Тирас", в который ударила ракета Х-555 – по пролету между 4-5-м этажами.

Иными словами, люди в подвале выживут и будут невредимы. Но если такая ракета попадет в малоэтажное строение – например, в 5 этажей, то угроза для прячущихся в подвале возрастет.

Также с учетом траектории ударов ракет Х-101, 3М14 "Калибр" не исключен удар по диагонали в место размещения подвала, и это тоже риск, но таких уникальных случаев практически не фиксировалось.

В свою очередь Х-101, 3М14 "Калибр" – это дозвуковые ракеты, и их скорость не превышает 190-270 м/с. Их траектории полета, как и пуски с носителей, можно отслеживать. Соответственно, у жителей глубоко тыловых городов всегда есть время отреагировать на угрозы. Например, при угрозе ударов этими ракетами по Киеву у людей есть достаточно времени, чтобы пройти в укрытие.

Отдельно скажу о 3М22 "Циркон" – это очень редкая ракета, которую очень сложно производить в России. Из-за этого она очень дорогая для проведения "банального" террора гражданского населения, поэтому вероятность применения ее с такой целью по обычной многоэтажке минимальна.

Надеюсь, мы с вами разобрались не только в том, какие из применяемых российскими оккупантами ракет особо опасны для людей в подвалах, но и в том, что эта угроза была всегда, а не появилась только на этой неделе. Но то, о чем мы выше говорили, касалось осколочно-фугасных боевых частей, а что же с кассетными?

А вот по кассетным БЧ все проще: для подвалов они не представляют угрозы, если только каким-то невообразимым образом один из суббоеприпасов не попадет внутрь помещения. Даже 9М723 с кассетной боевой частью не так страшна для людей, спрятавшихся в подвале, как 9М723 с осколочно-фугасной БЧ.

Но в случае удара 9М723/Х-47М2, даже с ОФС БЧ, буквально в 50 метрах от дома она уже не будет иметь критического влияния на подвал, в то время как оставшиеся в своих квартирах люди будут находиться в зоне повышенного риска.

Что же касается ракет модификации Х-59/69, Х-31П, то для укрытий типа "подвал" эти ракеты также не несут прямой угрозы.

Если говорить о дронах-камикадзе Shahed-136, то и они не представляют прямой угрозы для подвальных помещений. С учетом же времени подлета и возможности в реальном времени отслеживать направления их полета и концентрации, для жителей городов в глубине материковой части Украины всегда есть возможность пройти в безопасные места.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для большей части типов ракет и ситуаций, возникающих в ходе ракетного террора, подвалы как были, так и остаются актуальным убежищем и ничего принципиально нового в этой категории не произошло.

Правило "двух стен" и Shahed-136

Прежде всего хочу отметить, что это правило никогда не работало в случае прямого попадания ракеты. Только против осколков. Поэтому в разделе выше я не рассматривал его. А вот с Shahed-136 ситуация несколько иная.

Пока их боевая часть была классического осколочно-фугасного типа массой в пределах 40 кг, это правило с большой натяжкой, но работало. Но когда российские оккупанты стали экспериментировать с БЧ и появились первые термобарические "Шахеды" (а это декабрь 2023 года), "две стены" оказались бесполезны.

Дело в том, что термобарическая боевая часть как раз максимально опасна в замкнутом пространстве. Прямое попадание Shahed-136 с такой БЧ в квартиру создает внутри нее выжигающий вакуум. Но когда появились боевые части массой 90 кг, а это постоянная опция у дронов-камикадзе с начала 2025 года, то правило "двух стен" не работает даже для осколочно-фугасной боевой части.

Таким образом, сейчас правило "двух стен" не работает от слова "совсем" в любом случае прямого попадания всех вышеизложенных средств террора – от ракет и до Shahed-136.

В свою очередь для районов, где нет поблизости бомбоубежища, метро, подземного паркинга, подвал как был, так и остается универсальным средством повышения своей выживаемости в ходе ракетных ударов и налетов дронов-камикадзе.

Выводы

За время освещения темы личной безопасности граждан я встретил огромное сопротивление от простых украинцев, которые свое нежелание пройти в бомбоубежище, метро, подземный паркинг или подвал оправдывали самыми разными абсурдными доводами.

В нашем городе нет метро. Рядом с нашим домом нет бомбоубежища. У нас старый дом, и в нем нет подземного паркинга. В нашем доме сырой, холодный, грязный подвал, там противно находиться и можно заболеть... Но при этом все эти люди считают, что стоять у тонкого стекла окна с видом на работу ПВО и снимать это все на смартфон намного безопаснее.

Каждый вправе самостоятельно решать, как ему жить и как ему… умереть. Эти рекомендации, надеюсь, не столько раздосадуют, сколько мотивируют бороться за свою жизнь и делать это хотя бы не ради себя, а назло врагу.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Спускайтесь в бомбоубежище, подвал, паркинг, метро. Две стены для боевой части "Шахедов" в 90 кг уже не спасительный барьер.

Всегда имейте при себе рюкзак, сумку – что угодно – с важными документами. Собранность и сосредоточенность – это то, что украинцам сейчас нужно как никогда.

Не относитесь к угрозе легкомысленно, мол, "ко мне не прилетит!".

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".