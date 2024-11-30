Глаза Сил обороны Украины: Умеров и Сырский поздравили воинов радиотехнических войск с профессиональным праздником. Видео

Ежегодно 30 ноября Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский поздравили воинов, которые круглосуточно охраняют воздушное пространство нашей страны.

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"Вы – глаза Сил обороны Украины, ежедневно обеспечивающие нашу ПВО, авиацию и мобильные группы критически важной информацией. Благодаря вам сбиты сотни вражеских самолетов, тысячи ракет и дронов, а главное – спасено множество жизней", – подчеркнул руководитель МО.

Умеров поблагодарил радиотехнические войска за службу, бдительность и преданность.

"Вы каждый день защищаете украинские города, инфраструктуру и людей. С Днем радиотехнических войск воздушных сил Украины!" – подытожил министр.

Сырский также назвал РТВ глазами нашей противовоздушной обороны.

"Именно радиотехнические войска круглосуточно охраняют воздушное пространство Украины. Они обнаруживают и отслеживают вражеские самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотные летательные аппараты", – отметил главком.

"Уважаемые воины радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины, поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником. Благодарю за службу и преданность Украинскому народу! Мы победим! Слава Украине! Героям слава!" – поздравил генерал.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что РТВ за время полномасштабной войны зафиксировали почти миллион вражеских целей.

"Когда мы пишем в утренних сводках: "…этой ночью радиотехническими войсками обнаружено более 150 воздушных целей", знайте – за этой фразой кроется тяжелая и опасная работа радиолокационных подразделений, рассредоточенных по всей территории Украины", – напомнило командование Воздушных сил.

Воины РТВ во время тревог никогда не спускаются в укрытие – потому что их задача как можно скорее выявить вражескую цель и передать эту информацию на командные пункты.

"В настоящее время многие воины радиотехнических войск Воздушных сил активно участвуют в боевых действиях, бок о бок с собратьями защищают страну от агрессора, ежедневно и каждую ночь в составе мобильных огневых групп уничтожают вражеские беспилотники и ракеты", – добавили в ВС ВСУ.

День радиотехнических войск Воздушных сил отмечается в нашей стране ежегодно, начиная с 2010 года, согласно приказу бывшего министра обороны Михаила Ежеля.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 29 ноября сообщил, что с начала полномасштабной войны российские захватчики совершили 1120 массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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