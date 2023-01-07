Глубокого тыла у войск РФ на юге уже нет, – генерал ВСУ

На Таврийском направлении в Херсонской области враг продолжает перманентно нести потери, благодаря эффективной работе ВСУ. Здесь у россиян больше не существует такого понятия, как глубокий тыл.

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Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Слова военного передает Telegram-канал Military Media Center

"Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра", – заметил он.

Тарнавский подчеркнул, что теперь Силы обороны контролируют все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий. Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств кафиров даже во время относительной стабильности наших позиций.

"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков", – заметил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января российские захватчики нанесли артиллерийский удар по Бахмуту Донецкой области. Вследствие атаки погибли два человека, еще 13 ранены.

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