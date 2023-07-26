Год Армии дронов в Украине: чего удалось добиться для помощи защитникам

В июле 2022 года Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ, Госспецсвязи в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24 объявили первый сбор на Армию дронов. В течение года сборы на беспилотники для Украины поддерживали доноры из 100 стран, десятки компаний и даже звезда "Звездных войн" актер Марк Гэмилл. Благодаря мощной поддержке удалось приобрести тысячи дронов и обеспечить ими более 200 подразделений. Это Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Главное управление разведки, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины и Силы специальных операций.

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За год Армия дронов из проекта, реализуемого в пределах UNITED24, превратилась в системную государственную программу. Ее результаты и планы обсудили на встрече членов правительства, производителей БПЛА, представителей бизнеса и волонтеров.

"Проект Армия дронов трансформировался от фандрейзингового проекта до системной программы, которая изменяет доктрину использования дронов на фронте, стимулирует развитие массового производства отечественных БПЛА, создает условия, при которых производство и поставка дронов являются максимально простыми. Украинские компании смогли масштабировать производство беспилотников в десятки раз, а некоторые – в сотни. Сейчас в пределах Армии дронов 40 беспилотников украинского производства имеют допуск к эксплуатации и уже получают государственные контракты. Это только начало. Оборонные технологии и инновации – наш главный приоритет", – сказал Михаил Федоров, вице-премьер-министр инноваций, развития образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.

"Украинская промышленность наращивает не только количество, но и качество дронов собственного производства, которые мы активно закупаем и передаем военным. Если в начале войны наиболее распространенными были бытовые коптеры, то сейчас мы производим бомберы, разведчики и тяжелые ударные коптеры, которые при необходимости достигают Москвы. Год назад мы не имели ни одной модели ударных коптеров, на сегодняшний день уже 7 производителей получили контракты на их поставку – это более 10 тысяч таких БПЛА в течение 2023 года. В планах Армии дронов еще много разной техники, которая обязательно понравится украинским военным и точно расстроит врагов. В будущем украинская армия непременно станет одной из самых технологичных", – отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

5 достижений Армии дронов за год:

Устранена бюрократия, которая мешала закупкам, изготовлению и логистике дронов. Отменен НДС на ввоз дронов и их комплектующих из-за границы, организован полигон для тренировок и испытаний беспилотников, введена упрощенная процедура для получения допуска к эксплуатации БПЛА (fast-track).

Дан старт массовому украинскому производству БПЛА. В пределах Армии дронов 40 моделей украинских беспилотников получили допуск к эксплуатации и поставляются на фронт. Еще год назад их было всего 7.

Обучено 10 тысяч операторов дронов. Совместно с 26 центрами подготовки операторов со всей страны в пределах Армии дронов организовано обучение для 10 тысяч пилотов. Сейчас продолжен второй этап, где обучение пройдут еще 10 тысяч операторов, в частности FPV-дронов, а также пилотов ударных и разведывательных дронов самолетного типа. Изменена доктрина ведения боя с помощью беспилотников. С Генштабом сформированы и укомплектованы первые в мире ударные роты БПЛА. Сейчас это 11 подразделений, которые находятся в составе ВСУ и работают с новым подходом к обучению, менеджменту и доктрине применения дронов на передовой. Кроме запуска ударных рот БПЛА, вместе с Нацгвардией и СБУ запустили и обеспечиваем несколько спецподразделений, которые выполняют специальные миссии благодаря дронам. Запущены инновационные продукты. Начато формирование первого в мире флота морских дронов, меняющих правила на море. Морские беспилотники могут защищать украинские корабли, ходить в разведку, успешно атаковать цели, как подвижные, так и недвижимые, о которых уже писали в новостях.

Планируется, что к концу этого года Армия дронов вырастет до десятков тысяч беспилотников. Только за май – июль 2023 года Госспецсвязи законтрактовала в 4 раза больше БПЛА, чем в 2022 году.