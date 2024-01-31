'Гол в свои ворота': директор ЦРУ прокомментировал возможное прекращение американской помощи Украине

Для Соединенных Штатов прекращение поддержки Украины в этот решающий момент было бы автоголом исторического масштаба. На этом фоне Китай может решить захватить Тайвань.

Видео дня

Такое мнение высказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в статье для издания Foreign Affairs. Он считает, что сохранение поставок оружия Украине – шанс обеспечить ей долгосрочную победу и стратегический проигрыш для России.

"Эпоха после холодной войны окончательно завершилась в тот момент, когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Я провел большую часть последних двух десятилетий, пытаясь понять опасное сочетание обиды, амбиций и незащищенности, которое олицетворяет российский президент Владимир Путин. Одно я понял – всегда было бы ошибкой недооценивать его нацеленность на контроль над Украиной и ее выбором", – считает он.

Бернс убежден, что без этого контроля Путин считает невозможным для России быть великим государством или для него быть великим российским лидером.

"Эта трагическая и жестокая фиксация уже принесла России позор и обнажила ее слабые стороны, от ее одномерной экономики до ее раздутого военного мастерства и ее коррумпированной политической системы", – пишет Бернс.

Директор ЦРУ уверен, что война Путина уже стала провалом России. Его начальная цель захватить Киев и подчинить себе Украину оказалась иллюзорной. Российская армия понесла огромные потери - не менее 315 000 российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенных российских танков были уничтожены, а расхваленная десятилетиями программа Путина по военной модернизации была провалена.

"Все это – прямой результат доблести и мастерства украинских воинов, подкрепленный поддержкой Запада", – признает Бернс.

Директор ЦРУ уверен, что ключ к успеху – в сохранении западной помощи Украине.

"Меньше 5% оборонного бюджета США – это относительно скромная инвестиция со значительной геополитической прибылью для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности. Сохранение потока оружия Украине – это шанс обеспечить ей долгосрочную победу и стратегический проигрыш для России. Для США уйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы автоголом исторического масштаба", – пишет он.

Бернс считает, что Китай пристально следит за действиями США. По его мнению, нельзя умалять влияние западной солидарности на расчеты Си Цзиньпина относительно рисков применения силы против Тайваня.

"Продолжение материальной поддержки Украины происходит не за счет Тайваня; это присылает важное сообщение о решительности США, которое помогает Тайваню", – считает директор ЦРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-морские силы Китая разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня. Примечательно, что Пекин сохраняет такое военное присутствие после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

Китайский лидер даже предупредил президента США Джо Байдена о таких намерениях, однако не назвал сроки их реализации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!