Голик передал украинским защитникам на фронт еще одну снайперскую винтовку. Фото

Юрий Голик усилил одно из подразделений ВСУ очередной снайперской винтовкой. Фото военнослужащего, держащего это высокоточное оружие, Голик обнародовал в Facebook.

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"Уже сбился со счета, сколько снайперских винтовок мы с Serg Marco (бизнесменом и волонтером Александром Карпюком – ред.) передали на фронт", - написал он.

С 2015 года Юрий Голик реализовал десятки проектов для Сил обороны: начиная от снайперского устройства из ствола танка и системы видеонаблюдения и заканчивая внедорожниками, тепловизорами и дронами.

Также недавно в Украине прошел успешное испытание полетный комплекс БпЛА "STING A", разработку и производство которых Голик запустил совместно с военнослужащим ВСУ и бывшим теннисистом Сергеем Стаховским. Комплекс из двух беспилотников поедет на южное направление и в тестовом режиме будет штурмовать позиции и технику оккупантов трехкилограммовыми боеприпасами на горячем юге.

Особенностью этих комплексов является то, что многие комплектующие в их составе разработаны и произведены в Украине. В частности, система управления разработана в Запорожье.