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Голик передал украинским защитникам на фронт еще одну снайперскую винтовку. Фото

Мария Шевчук
War
1 минута
681
Голик передал украинским защитникам на фронт еще одну снайперскую винтовку. Фото

Юрий Голик усилил одно из подразделений ВСУ очередной снайперской винтовкой. Фото военнослужащего, держащего это высокоточное оружие, Голик обнародовал в Facebook.

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"Уже сбился со счета, сколько снайперских винтовок мы с Serg Marco (бизнесменом и волонтером Александром Карпюком – ред.) передали на фронт", - написал он.

С 2015 года Юрий Голик реализовал десятки проектов для Сил обороны: начиная от снайперского устройства из ствола танка и системы видеонаблюдения и заканчивая внедорожниками, тепловизорами и дронами.

Также недавно в Украине прошел успешное испытание полетный комплекс БпЛА "STING A", разработку и производство которых Голик запустил совместно с военнослужащим ВСУ и бывшим теннисистом Сергеем Стаховским. Комплекс из двух беспилотников поедет на южное направление и в тестовом режиме будет штурмовать позиции и технику оккупантов трехкилограммовыми боеприпасами на горячем юге.

Особенностью этих комплексов является то, что многие комплектующие в их составе разработаны и произведены в Украине. В частности, система управления разработана в Запорожье.