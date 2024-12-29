'Город, который невозможно узнать': украинские фотографы показали реалии Покровска, который уничтожает Россия

В прифронтовом Покровске на Донетчине жители покидают укрытие только для того, чтобы забить выбитые окна, убрать обломки или накормить бездомных животных. Российские обстрелы города с артиллерии, авиабомбами и дронами-камикадзе продолжаются непрерывно, земля там регулярно содрогается от взрывов.

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Об этом сообщили, опубликовав в Instagram страшные снимки, одесские фотодокументалисты Влада и Константин Либеровы. Они почти каждый день фиксируют военные преступления российской армии на территории Украины и стали "глазами войны" в мировых СМИ.

"Город, который невозможно узнать на этих фотографиях – город "Щедрика", Покровск. Российская армия находится примерно в трех километрах. Это означает уже знакомый сценарий: ежедневные артобстрелы, FPV-дроны и КАБы разрушают город и высасывают из него жизнь", – говорится в посте.

Фотографы отметили, что побывали в Покровске вместе с другом – Денисом Христовым, известным украинским телеведущим и волонтером, который с начала полномасштабной войны занимается эвакуацией украинцев из прифронтовых городов.

Кадры были сняты в микрорайоне Лазурный, который страдает от российских обстрелов больше всего. За несколько часов до приезда Либеровых и волонтера оккупанты жестко накрыли его из реактивных систем залпового огня.

"Под ногами трещит разбитое стекло, на земле лежит окровавленный кот, убитый одним из обломков. Местные выходят из подвалов только чтобы забивать выбитые окна фанерой, убрать мусор и покормить уличных животных. Гул артиллерии на фоне не стихает ни секунды, время от времени под ногами вздрагивает земля", – пишут Либеровы.

Они добавили, что "Голландец", как называют Христова, в этот день вывез сразу несколько семей покровчан. В то же время с ними случилась и история несостоявшейся эвакуации. Когда фотожурналисты и волонтеры пришли по адресу одной из заявок, из дома уже некого было вывозить.

"Долго стучимся в дверь, но никто не отвечает. Дверь квартиры открыта, поэтому мы осторожно заходим внутрь, зовя хозяина. Никого нет. А посреди комнаты видим картину, которая шрамом впечатывается в сердце: аккуратно застеленный белой скатертью стол, посреди которого пустая посуда, украшенная новогодней гирляндой, а позади маленькая елка. В сознании промелькнула мысль, которую сразу же гоню от себя: неужели это наше последнее Рождество в Покровске?" – подытожили авторы.

Как сообщал OBOZ.UA, фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов рассказал, что в городе рождения всемирно известного "Щедрика" атмосфера совсем не праздничная, поскольку его стирает с лица земли страна-террорист Россия. Из-за обстрелов еще с конца лета в громаде продлили комендантский час, в населенных пунктах часто нет электроэнергии.

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