Госпогранслужба получит доступ к реестру призывников: что это значит

С начала широкомасштабной операции сотрудники Государственной пограничной службы выявили свыше 6100 индивидов, применявших фальшивые документы с целью незаконного пересечения границы Украины. На текущий момент, ГПСУ совместно с Министерством обороны готовятся к осуществлению информационного обмена между базой данных ГПСУ и реестром призывников.

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Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко. Сотрудничество ГНСУ и Минобороны позволит более эффективно противодействовать попыткам использования поддельных документов.

"Более 6100 человек, которые использовали подделки, пытаясь незаконно пересечь границу. Поэтому наши инспекторы делают все необходимое для того, чтобы проверять эти документы — действительны они или нет", – заявил он.

По словам Демченко, для того, чтобы было легче проверять документы, идет активная работа для того, чтобы осуществить такой информационный обмен между нашей базой данных и реестром призывников и военнообязанных.

"В настоящее время нарабатываются все технические составляющие для того, чтобы это удалось, а также обсуждаются критерии доступа к базе данных и государственному реестру как со стороны представителей ТЦК, так и со стороны ГНСУ. Как только все это будет протестировано и наработано, фактически в дальнейшем наши инспекторы смогут буквально в режиме онлайн проверить то или иное лицо, действительно ли ей военкоматом к примеру выдавался тот или иной документ, дающий право на пересечение государственной границы", – добавил спикер ГНСУ.

Он подчеркнул, что данное сотрудничество между Государственной пограничной службой Украины и Министерством обороны способствует более эффективной борьбе с попытками злоупотребления поддельными документами.

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