Готов обеспечить 'мир с помощью силы': новый спецпредставитель США по Украине сделал первое заявление

Новоназначенный представитель по Украине Кит Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу в российско-украинской войне, при этом учитывая интересы США. Бывший военный считает большой честью быть в команде Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом он написал в соцсети X. Келлог добавил, что работать на президента Трампа было привилегией его жизни.

"Для меня большая честь, что президент Трамп назначил меня помощником президента и специальным посланником по Украине и России. Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы по обеспечению мира через силу, отстаивая интересы Америки", – сообщил новый спецпредставитель США по Украине.

Следует отметить, что он не уточнил – кого именно будет через силу склонять к миру (Путина или Зеленского) и на каких условиях.

Что известно о Ките Келлоге

Во время первого президентского срока Дональда Трампа, Келлог занимал должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президент Майка Пенса. Журналисты характеризуют его как преданного поклонника Трампа. Он является сопредседателем Института политики "Америка прежде всего" (America First Policy Institute), а также работал комментатором на консервативном телеканале Fox News и либеральном CNN.

Какая позиция Кита Келлога по отношению к Украине

Весной этого года Келлог стал соавтором плана урегулирования войны в Украине, представленного Институтом политики "Америка прежде всего". Согласно плану, США должны содействовать прекращению огня и продвигать разрешение конфликта путем переговоров.

В то же время, Вашингтон будет продолжать поставлять Украине оружие, чтобы сдерживать новые атаки России, но только при условии, что Киев согласится на мирные переговоры. США также предупредят Москву, что в случае отказа от переговоров объемы помощи будут увеличены.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп определился, кого он назначит своим специальным представителем в отношении Украины. Эту должность занимает генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

По словам Трампа, Келлог сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, в частности, работал на очень ответственных должностях в сфере национальной безопасности в его первой администрации и был с новоизбранным президентом с самого начала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!