Отчет британских аналитиков о невоенных операциях РФ

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Перечитал вторую часть отчета от аналитиков британского Королевского института оборонных исследований, в котором говорится, как россияне планировали управлять оккупированными территориями, как готовились к массовым пыткам, искали представителей движения сопротивления и превращали собственный спецназ в пушечное мясо.

Далее текст на языке оригинала.

Київ планували окупувати за 72 години. Після захоплення столиці мали прибути в місто сили спецпризначення та росгвардії для репресій.

Після захоплення Києва по плану в росіян було захоплення керівництва країни та показові суди + полювання на активістів, які могли бути причетні до руху опору + силове придушення протестів, а також ідентифікація та виявлення лідерів громадської думки.

Далі – захоплення Нацбанку та парламенту, вихід на сцену медведчука, який мав оголосити про капітуляцію України.

Всі території, де б чинився опір, потрапили б під пресинг і відсутність фінансування Нацбанком + масові відключення комунальної сфери.

На кожну область, яку росія мала захопити, був призначений куратор фсб та оперативна група. Оперативна група мала завдання охороняти об'єкти інфраструктури, а також право керувати підрозділами росгвардії, альфи та кадирівцями для забезпечення "порядку". Кадирні відводилася роль вбивць активістів та представників руху опору.

Цікаво те, шо схема для створення окупаційних адміністрацій була шаблонною:

спочатку росіяни захоплювали всі бази даних, а після цього створювали свою мапу, де власноруч визначали фактичне місце проживання тих, хто, згідно з даними росіян, міг підтримати рух опору або владу України.

Все населення України було поділено на 5 груп:

– Лідери українського націоналізму;

– Тіньові лідери, ті, хто могли підтримати спротив;

– Абибулаковбаса – так звана категорія – язамір;

– Колаборанти, зрадники, які активно мали співпрацювати з окупантами;

– Робітники критичних об'єктів інфраструктури.

Перша категорія – це на знищення або на показові "суди" та тюремні "вироки" на 20 років чи довічне.

Тортури. Застосування тортур також було прописано заздалегідь. Хто не вірить, рекомендую подивитися так звані кімнати для допитів – всі вони виглядають однотипно, шаблонно.

Далі все як в Донецьку:

або представник органу влади співпрацює з окупантами та здає патріотів, або звільнення (в кращому випадку). В гіршому – тиск через тортури по відношенню до родичів. Але, в більшості випадків, так звані гауляйтери вже були завербовані і чекали свого шансу.

Інформаційний вакуум та тотальне стеження за всіма, особливо за тими, хто дзвонить чи веде листування в тирнеті з не окупованими територіями.

Цікаво те, що фсб використала стару тактику по відношенню до окупованих територій, яка полягає в тому, шо для ефективного контролю не потрібна абсолютна підтримка населення чи хоча б його половина – достатньо лише 8%.

Цих 8% мають контролювати 92%. Так, за допомогою насильства, але, як ми з вами бачимо, тактика працює.

Протидія руху опору чи спротиву, активістам. Все аналогічно, як було в Донецьку і навіть (не всюди) трохи легше:

спочатку допит, легкі тілесні ушкодження, залякування, так звана жовта картка.

Потім, якщо людина не зупиняється – тортури, побиття в "кращих традиціях" гестапо чи викрадення людини і перевезення на територію рф для подальших катувань чи для вербування і подальших співпраці зі спецслужбами рф.

Росіяни створити віртуальну мапу активістів, їхніх імовірних занять та звʼязків за допомогою фсб-шного програмного забезпечення під назвою "спектр":

система обʼєднує дані з податкової інспекції, судових реєстрів, звітів поліцейських,-прикордонників, соцмереж, смартфонів, даних українських мобільних операторів та інформації про людину від самих чекістів.

Також британці впевнені, що тих, хто має бажання допомагати ЗСУ і знаходиться на окупованих, вистачає. Проте патріотичні дії мешканців окупованих, по типу мітингів, розчленування листівок та інші несилові методи спротиву, не є дієвими:

люди, які не були ніде засвічені до вторгнення, видають себе та дають змогу росіянам ідентифікувати ворога + за допомогою вищезгаданого програмного забезпечення проаналізувати зв'язки патріота.

Найбільший коефіцієнт корисної дії від мешканців окупованих – це інформація. Не листівки, не карикатури, а координати військових об'єктів рф, які можна знищити.

Найслабші місця в російській тактиці по відношенню до України:

– Страх підлеглих інформувати керівництво про реальний стан справ;

– Надмірна самовпевненість, оптимізм;

– Неадекватне оцінювання супротивника через завищену самооцінку на рівні від солдата до командира бригади включно;

– Тасування методів ведення бойових дій, які десь колись були успішними:

умовно кажучи, є 10 тактик і якщо не працює 10 з 10, то застосування 11-ї не передбачається – треба знову спробувати всі 10, якась зі списку точно має підійти.

Епілог. Ніби нічого нового, ви самі все це знаєте і можете навіть розказати більше. Але, як на мене, найголовніше в цьому звіті те, шо британці розібрали армію рф на молекули, починаючи від тактики-стратегії, закінчуючи психологією.

Це значить, що росіян вже читають як книжку і спокійно можуть прогнозувати дії рф (не так, як українці, звісно, але вже немає страху і т.д).

Звіт британців – це не перемога. Це інструмент, за допомогою якого можна робити кацапам більш боляче і зайва можливість зробити роботу над власними помилками.

І ми зобов'язані це зробити якомога швидше, бо платимо не грошима і не технікою, а людськими життями, яких не купиш ніде.

Мораль. Росіяни лажають доволі часто і це факт. Проте не всі в армії рф та в спецслужбах є відвертими дегенератами. Слабкість росіян в тому, що ми знаємо про їх зверхність по відношенню до українців і можемо використати їх впевненість, що українців не існує, проти них самих.

Як на мене, гріх цим не скористатися – головне якісно зробити домашнє завдання та роботу над помилками. В рожевих окулярах це зробити неможливо, до речі – є всі шанси перетворитися на кацапів і верещати про спалення москви за тиждень.

Дякую за увагу.