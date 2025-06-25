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"Готовится к длительной войне": Россия нарастила производство ракет "Искандер" несмотря на санкции - СМИ

Ольга Ганюкова
War
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'Готовится к длительной войне': Россия нарастила производство ракет 'Искандер' несмотря на санкции - СМИ

Россия продолжает активно готовиться к затяжной войне, в частности наращивая производство баллистических ракет на фоне международных санкций. Стратегический Уоткинский завод, который производит ракеты "Искандер" и межконтинентальные баллистические ракеты, не только избежал ограничений, но и стремительно расширил производственные мощности.

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Об этом пишет The Kyiv Independent. Это предприятие не только наняло тысячи новых работников, но и возвело новые корпуса и оснастило их современным оборудованием. Благодаря этому, страна-агрессор значительно увеличила производство баллистических ракет, в частности "Искандер-М", которые активно используются для обстрелов Украины.

Однако основная специализация завода - это не только "Искандеры". Здесь изготавливают межконтинентальные ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Среди них - "Ярс", "Булава" и, вероятно, "Орешник", который может поразить цели на территории Европы.

По информации украинской разведки, Россия не просто компенсирует потери ракет на фронте, но и накапливает большие запасы на случай затяжной войны.

"Они готовятся к длительной войне. По нашим данным, Россия накапливает арсенал ракет разных типов", - сказал изданию высокопоставленный чиновник украинской разведки.

Это подтверждают и контракты: большинство из них на закупку оборудования для Уоткинского завода были заключены еще в 2023 году. Техника начала поступать уже в 2024-м.

В то время как Запад ужесточает санкции, России удалось импортировать высокотехнологичные станки из стран, не присоединившихся к ограничениям. Среди поставщиков - Китай, Тайвань и Беларусь. Все закупки оформлялись через посреднические компании, которые маскировали реального получателя. Общая стоимость выявленных контрактов уже превысила 11 миллионов долларов, и это - лишь часть инвестиций завода в приобретение оборудования и расширение производства.

Используя спутниковые снимки, журналисты также обнаружили два новых цеха ракетного завода для размещения дополнительного оборудования. Эти помещения были построены уже после полномасштабного российского вторжения.

"Готовится к длительной войне": Россия нарастила производство ракет "Искандер" несмотря на санкции - СМИ
"Готовится к длительной войне": Россия нарастила производство ракет "Искандер" несмотря на санкции - СМИ

Аналитики лондонского центра RUSI сообщают: в 2024 году Россия выпустила более 700 ракет "Искандер-М" - почти втрое больше, чем годом ранее. И это количество, похоже, растет дальше.

Статистика ударов по Украине подтверждает стремительный рост использования ракет этого типа в 2024-2025 годах. При этом России удается наращивать запас этих ракет. По данным ГУР, по состоянию на начало июня 2025 года она накопила около 600 баллистических ракет "Искандер-М" и еще 300 крылатых ракет "Искандер-К".

Отдельные соглашения касались даже производства частей для ракет "Булава" - ядерного вооружения для подводных лодок. Минобороны РФ заказало их 31 марта 2022 года, уже после полномасштабного вторжения.

Увеличение количества российских запасов ракет "Искандер" и статистика атак означают, что Россия увеличила мощности не только Уоткинского завода, но и других предприятий, поставляющих детали для ракет. Рост мощностей в Уоткинске - это лишь часть более широкой кампании, которая сейчас охватывает десятки предприятий и включает как ракеты малой дальности для использования в Украине, так и межконтинентальные системы, способные поражать цели далеко за ее пределами.

"Наращивание продолжается и не демонстрирует признаков замедления - или ограничения только одной войной", - резюмировали расследователи.

Напомним, уже к концу 2025 года российские межконтинентальные ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории республики Беларусь. Места локации этого вооружения уже определены.

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