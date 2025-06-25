'Готовится к длительной войне': Россия нарастила производство ракет 'Искандер' несмотря на санкции - СМИ

Россия продолжает активно готовиться к затяжной войне, в частности наращивая производство баллистических ракет на фоне международных санкций. Стратегический Уоткинский завод, который производит ракеты "Искандер" и межконтинентальные баллистические ракеты, не только избежал ограничений, но и стремительно расширил производственные мощности.

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Об этом пишет The Kyiv Independent. Это предприятие не только наняло тысячи новых работников, но и возвело новые корпуса и оснастило их современным оборудованием. Благодаря этому, страна-агрессор значительно увеличила производство баллистических ракет, в частности "Искандер-М", которые активно используются для обстрелов Украины.

Однако основная специализация завода - это не только "Искандеры". Здесь изготавливают межконтинентальные ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Среди них - "Ярс", "Булава" и, вероятно, "Орешник", который может поразить цели на территории Европы.

По информации украинской разведки, Россия не просто компенсирует потери ракет на фронте, но и накапливает большие запасы на случай затяжной войны.

"Они готовятся к длительной войне. По нашим данным, Россия накапливает арсенал ракет разных типов", - сказал изданию высокопоставленный чиновник украинской разведки.

Это подтверждают и контракты: большинство из них на закупку оборудования для Уоткинского завода были заключены еще в 2023 году. Техника начала поступать уже в 2024-м.

В то время как Запад ужесточает санкции, России удалось импортировать высокотехнологичные станки из стран, не присоединившихся к ограничениям. Среди поставщиков - Китай, Тайвань и Беларусь. Все закупки оформлялись через посреднические компании, которые маскировали реального получателя. Общая стоимость выявленных контрактов уже превысила 11 миллионов долларов, и это - лишь часть инвестиций завода в приобретение оборудования и расширение производства.

Используя спутниковые снимки, журналисты также обнаружили два новых цеха ракетного завода для размещения дополнительного оборудования. Эти помещения были построены уже после полномасштабного российского вторжения.

Аналитики лондонского центра RUSI сообщают: в 2024 году Россия выпустила более 700 ракет "Искандер-М" - почти втрое больше, чем годом ранее. И это количество, похоже, растет дальше.

Статистика ударов по Украине подтверждает стремительный рост использования ракет этого типа в 2024-2025 годах. При этом России удается наращивать запас этих ракет. По данным ГУР, по состоянию на начало июня 2025 года она накопила около 600 баллистических ракет "Искандер-М" и еще 300 крылатых ракет "Искандер-К".

Отдельные соглашения касались даже производства частей для ракет "Булава" - ядерного вооружения для подводных лодок. Минобороны РФ заказало их 31 марта 2022 года, уже после полномасштабного вторжения.

Увеличение количества российских запасов ракет "Искандер" и статистика атак означают, что Россия увеличила мощности не только Уоткинского завода, но и других предприятий, поставляющих детали для ракет. Рост мощностей в Уоткинске - это лишь часть более широкой кампании, которая сейчас охватывает десятки предприятий и включает как ракеты малой дальности для использования в Украине, так и межконтинентальные системы, способные поражать цели далеко за ее пределами.

"Наращивание продолжается и не демонстрирует признаков замедления - или ограничения только одной войной", - резюмировали расследователи.

Напомним, уже к концу 2025 года российские межконтинентальные ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории республики Беларусь. Места локации этого вооружения уже определены.

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