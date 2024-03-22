'Готовится не один день': Братчук объяснил, почему массированная атака РФ на Украину – не месть за НПЗ

В сети распространяется информация о том, что массированная атака РФ на Украину якобы является местью за удары украинских сил по НПЗ в России. На самом же деле это очередной вброс, являющийся частью российской ИПСО для нагнетания эмоций украинских граждан.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире OBOZ TV. Он также подчеркнул, что такая массированная атака требует тщательной подготовки врага не один день и даже не несколько дней.

"Это чисто такой российский нарратив, информационно-психологический. Он используется во время проведения различных российских ИПСО в отношении украинских граждан. Мол, вы не будете бить по нам – мы не будем бить по вам. И, собственно, заставить таким образом украинцев не сопротивляться, не продолжать борьбу за освобождение нашего государства от российского оккупанта", – рассказал Братчук.

По его словам, такая масштабная атака с использованием различных средств огневого поражения – это работа, которая длится некоторое время. Он отметил, что удар по Украине, который оккупанты нанесли 22 марта, был спланирован уже давно.

"Такая атака требует не просто управления, она требует проведения соответствующей разведки, планирования самой операции, наличия соответствующего ресурса, то есть средств огневого поражения, ну и уже нанесения самого удара. То, что было сегодня со стороны страны-террористки и продемонстрировано. Поэтому это спланировано, причем спланировано довольно давно, операция, которая является продолжением террористической стратегии и тактики поведения врага в боевых действиях по отношению к Украине", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что уничтожение энергетической системы Украины является лишь инструментом для главной цели РФ – уничтожения украинского государства и геноцида украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны. Она была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".

Напомним, что в Запорожье по ДнепроГЭС 22 марта попали всего восемь ракет. При этом два попадания были прямыми – в станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она получила серьезное повреждение. Один из ударов пришелся на опору, разбиты подкрановые балки.

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