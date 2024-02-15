'Готовятся к 'выборам Путина': россияне отправили в оккупированные города еще одну группу сотрудников ФСБ

Страна-агрессор Россия увеличивает присутствие своих спецслужб на временно захваченных ее войсками территория Украины. Таким образом россияне готовятся к проведению так называемых "президентских выборов", результаты которых, вероятно, уже нарисованы.

Об этом в среду, 14 февраля, сообщили в Telegram-канале Центра национального сопротивления. По данным украинских партизан, захватчики отправили в захваченные города очередную группу так называемых "идеологов" – сотрудников Федеральной службы безопасности страны-агрессора.

Такими действиями россияне преследуют не только пропагандистские цели, но и намерены усилить террор украинского народа. Оккупанты хотят увеличить количество обысков в квартирах местных жителей, чтобы искать представителей подполья.

"Особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов, в частности тех граждан, которые по их мнению не поддерживают российскую риторику и ставят под сомнение задачи так называемой "СВО", – сказано в сообщении.

В учреждении напомнили оккупантам, а также коллаборантам, что всех их в будущем ждет наказание.

Ранее в ЦНС рассказали, что российские захватчики угрожают украинцам в оккупации за отказ голосовать на "выборах" президента РФ. С 17 февраля в оккупированных городах так называемые члены "избирательных участков" будут ходить по домам людей и запугивать их "санкциями" за отказ участвовать в фейковом голосовании.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в дебатах перед так называемыми выборами в России. В Кремле придумали бессмысленную отговорку, заявив, что у россиян есть возможность "видеть его на ежедневной основе".

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