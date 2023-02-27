Готовятся возвращать? В Китае обозначили российские территории своими историческими названиями

Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию своей карты мира. Она предписывает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце 19 – начале 20 веков.

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Циркуляр о печати и распространении "Технических условий для отображения содержания общедоступных карт" обнародован на сайте китайского ведомства. Согласно новой директиве Пекина, Владивосток снова будет называться Хайшенвай (что означает залив Морского огурца), Хабаровск – Боли, а остров Сахалин будет называться Куедао. Становой хребет снова стал называться по-китайски Внешним синъаньским хребтом.

"Границы Китайской Народной Республики определяются в соответствии с границами Китая, утвержденными Госсоветом. Рисунок стандартной карты образца метода рисования линии национальной границы, исторической границы Китая. Данные нарисованы в соответствии с фактическими историческими границами", – сказано в документе, опубликованном китайским ведомством.

Отметим, что карту министерство не публиковало, описав только на словах территории, которые нужно подписывать и старыми названиями в том числе. При этом многие издания и Telegram-каналы опубликовали как новую карту ведомства старую, авторства Джона Таллиса 1851 года, на которой показана большая часть территории, утраченной династией Цин Российской империей.

Обозреватель из Цзянсу Оу Ханьцзун заявил, что по неравноправным договорам с конца 19 века китайский народ потерял 1,7 миллиона квадратных километров территории, включая то, что сейчас называется Дальневосточным регионом России, Монголией и некоторыми территориями в современных Кыргызстане и Казахстане, пишет издание "Asia Times".

По словам Оу, повторное использование китайских названий дальневосточных городов напоминает китайцам об их желании вернуть утраченные территории. Российское правительство пока никак не прокомментировало этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля в Китае обнародовали свой " мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов. В частности, там считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена;

– при этом "мирный план" Пекина стал большим разочарованием для российских элит, особенно три его пункта. От своего главного стратегического партнера россияне ожидали другого.

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