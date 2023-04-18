"Готовы прислушаться": в Кремле сделали циничное заявление о войне в Украине и заговорили о своем интересе

В России снова соврали о "готовности" Москвы к дипломатии. В этот раз в Кремле даже заявили, что они якобы не против диалога с третьими странами по поводу войны в Украине при условии, что предложенные идеи будут "принимать во внимание" интересы РФ.

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Пропагандистское заявление 18 апреля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. Он подчеркнул, что для Москвы собственные интересы на первом месте.

У представителя Путина спросили, что власти думают по поводу идей третьих государств (в частности, Бразилии) по урегулированию "конфликта".

Песков ответил, что "любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченность России, конечно, заслуживают внимания".

"И конечно, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Для нас главное – это обеспечивать собственные интересы", – сказал он.

Позицию Бразилии касательно российско-украинской войны Песков прокомментировал довольно обтекаемо. Он сказал, что "давать какие-то оценки пока рано".

"Потому что нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы. И как раз получить эти нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел [Сергей Лавров]", – сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию для встречи с президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силвой. Политики обсудили возможность урегулирования войны на условиях, которые выгодны оккупантам.

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