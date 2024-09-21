Готовы видеть там Россию: Зеленский рассказал о подготовке ко второму Саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что план победы Украины должен быть открыт для всех стран. Он также должен быть известен стране-агрессору России, и ее представители должны присутствовать на втором мирном саммите.

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Об этом президент сообщил на встрече с журналистами 20 сентября. Украина активно работает над этим планом и уже подготовила три его пункта.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии – все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в начале ноября должен быть готов весь план.

"Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще – мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодняшний день они именно так и хотят, просто продолжать", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что план победы служит мостом к мирному саммиту и любому этапу завершения войны, поэтому Россия должна его видеть.

"По моему мнению, план будет открыт всем, в том числе, обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план усиливает Украину. И они должны об этом знать", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в США на следующей неделе (23-29 сентября), чтобы представить там наш план победы в войне с Россией.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий отказ нашей страны от переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

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