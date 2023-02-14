Греция передала Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1, - министр обороны

Греция передала Украине военную помощь – 20 боевых бронированных машин БМП-1 и боеприпасы. Министр обороны Николаос Панайотопулос подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать украинский народ и далее.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Греции. Панайотопулос назвал российское вторжение в Украину абсолютным нарушением международного права.

14 февраля прошла конференция Контактной группы по обороне в Украине, в которой Греция приняла участие. Министры из 54 государств обсудили актуальную ситуацию. Было принято всеобщее решение не останавливать военную помощь, в частности поставки техники, для Украины. Кроме того, был рассмотрен и вопрос учений для солдат ВСУ в оборонных предприятиях стран-партнеров.

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил, что вторжение России в Украину является абсолютным нарушением международного права. Именно поэтому, по его мнению, необходимо оказывать постоянную помощь украинскому народу и солдатам.

Он заявил, что Греция предоставила Украине и гуманитарную, и военную помощь – 20 боевых бронированных машин БМП-1 и боеприпасы. Также Панайотопулос подчеркнул, что греческое правительство намерено и дальше оказывать поддержку Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция отказалась передать Украине танки Leopard 2. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объяснил, что Афины сами нуждаются в такой технике из-за напряженных отношений с Турцией.

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