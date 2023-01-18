Григорий Козловский и его клуб ''Рух'' в очередной раз помогли 45-й бригаде ВСУ

Григорий Козловский и его футбольный клуб "Рух" (Львов) снова пришли на помощь военным 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных Сил Украины.

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Украинские воины получили аккумуляторы и зарядные приспособления, шины для легковых и автобусных транспортных средств. А также – смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей

"Спасибо Григорию Козловскому, руководству футбольного клуба "Рух" и всем ребятам, которые к этому присоединяются. Наше сотрудничество происходит уже на протяжении длительного времени. Оно очень заметно для ребят, которые сейчас находятся на востоке. Потому что все эти вещи в максимально быстрые сроки мы получаем, и это значительно усиливает боеспособность наших воинов. Вот и в этот раз то, что вы сегодня передаете, уже завтра прибудет на восток", - подчеркнул младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак.

Он добавил, что в подавляющем большинстве это запчасти к автомобилям, потому что те очень быстро ломаются – из-за плохих дорог и обстрелов портится резина, прокалываются колеса. Следовательно – постоянные ремонты. От того, насколько качественно ездят машины, насколько они исправны, зависят и жизнь наших бойцов, это повышает боеспособность наших частей.

Генеральный директор львовского ФК "Рух" Игорь Дедишин особо подчеркнул: "Очередной партией помощи нашим военным мы подтверждаем, что не останавливаемся и не устаем. Понимаем, что сейчас это крайне необходимо. Говорят, что добрые дела любят тишину, но мы делаем нашу помощь публичной, потому что считаем, что это станет определенным сигналом и для общества, и для Вооруженных сил Украины, чтобы все убедились, что у нас есть серьезный тыл, который держит руку на пульсе, всегда находится рядом, на расстоянии вытянутой руки и готов помогать каждый на своем фронте. Это сигнал для предпринимателей, меценатов и простых людей, что все должны принимать в том участие и помогать нашим военным приближать нашу Победу".

Кстати, уже в скором времени украинские артиллеристы получат беспилотники "Посейдон" от футбольного клуба "Рух".

Учитывая это, М.Лопачак сказал: "Сейчас ребята завершают обучение. Думаю, что вскоре эти крылья передадут непосредственно к работе. Кроме "Посейдонов", так же благодаря футбольному клубу "Рух" мы получали другие беспилотники, на них сейчас учится другая группа военных".

По его словам, беспилотные аппараты для артиллерии – это фактически глаза. "Насколько качественны эти глаза, насколько качественно мы видим врага, настолько прицельно можем по нему работать. Соответственно, будет лучший результат. Это чрезвычайно весомая помощь, я думаю, что в ближайшее время мы можем продемонстрировать качество этой работы", - отметил М.Лопачак.

В ответ украинские защитники-артиллеристы передали футбольному клубу "Рух" боевое знамя своей бригады за многочисленную помощь и поддержку.

"Этот флаг будет висеть на самом видном месте. Мы им очень гордимся. Боевой флаг станет одним из символов клуба, он займет самое почетное место на нашей базе, чтобы каждый ребенок, который занимается в академии "Рух", каждый футболист, каждый работник клуба , каждый гость – все это видели и понимали, в какое время мы живем и почему это знамя здесь", - особо подчеркнул И.Дедышин.