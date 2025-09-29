Грозят ли столице Украины удары российскими FPV-дронами: разбор вариантов и чего ожидать от врага

На днях многих жителей Киева крайне встревожили слова одного украинского военного, что в скором времени вражеские FPV-дроны смогут долетать до столицы и терроризировать гражданское население – так же, как в Херсоне или любом другом прифронтовом городе. Насколько реальная такая ситуация и чего ожидать от российских оккупантов? И главное – какие методы противодействия? Давайте разберемся.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Угрозы для Киева

Прежде всего разберемся в таком параметре, как расстояния, которые должен преодолевать FPV-дрон для нанесения удара хотя бы по окраинам столицы.

Если мы говорим о ближайшей локации с территории России, то это Брянская область, от которой до Киева минимум 180 км по прямой. Но следует понимать, что абсолютно прямых маршрутов не бывает, а минимум этот взят от самой ближайшей точки на границе, откуда точно не будут запускать FPV-дрон и пилотировать. А потому реальные расстояния могут составлять не меньше 250 км.

Если же рассматривать такой же вариант, но с территории Беларуси, то это район Нижних Жар, от которых до Вышгорода около 80 км. Но пойдет ли сейчас Александр Лукашенко на такие риски, предоставив в очередной раз россиянам территорию Беларуси для террора украинцев - рискуя получить куда более существенный ответ по одному из критически важных для его режима объектов, например, Мозырскому НПЗ? Потому сейчас рассмотрим вариант с отправкой FPV-дронов именно с территории России.

В настоящее время были примеры залета FPV-дронов на дистанции в 30 км, при запредельной экономии батареи. Для дронов на оптоволокне рекорд составлял более 40 км с возможностью увеличения этого расстояния до 50 км – хотя преимущественно по степной местности, с небольшими рисками обрыва оптоволокна по маршруту следования БПЛА.

Как видим, эти расстояния не позволяют преодолеть дистанцию от Брянской области РФ до тех же Броваров.

Но если говорить про потенциал не только самого FPV-дрона, а вариант носителя – матки?

В настоящее время в качестве такого носителя для FPV-дронов весьма активно применяется ударный "Молния-2", дальность полета которого превышает 50 км. Если представить себе идеальный сценарий сброса FPV-дрона за 50 км от границы с РФ, а так же наличии поблизости ретранслятора, поскольку на таком расстоянии не оптоволоконный беспилотник теряет сигнал, то предельная дальность полета опять-таки составит максимум +30 км, что суммарно составит 80 км расстояния от границы.

Дело в том, что для FPV-дрона сейчас куда большую проблему представляет даже не отсутствие сигнала из-за расстояний и необходимость размещения ретрансляторов, сколько батарея, ограничивающая активную работу этого средства поражения. То есть, даже если представить ситуацию, что в воздушном пространстве Украины незамеченными будут размещены по маршруту к столице несколько ретрансляторов сигнала или применены некие гипотетически инновационные методы управления дроном, батарея все равно будет оставаться главным уязвимым и несовершенным звеном.

Но давайте рассмотрим несколько иной сценарий доставки и обеспечения связи FPV-дрона – разведывательное крыло.

Российские дроны-разведчики типа Орлан-10, ZALA, SuperCam могут без проблем преодолевать 200 км. Некоторые из них достигали не только окраин, но и самого Киева. Предположим, что эти БПЛА не только будут осуществлять разведывательную деятельность, но и представлять собой носитель-матку для FPV-дронов.

Разумеется, тогда риски для столицы возрастают в разы. Но только в том случае, если будут размещены ретрансляторы по маршруту следования такого носителя и средства поражения. Либо, опять-таки, будет применено некое инновационное средство управления дроном – от искусственного интеллекта до базово имеющихся в настоящее время в общем пользовании и всем известных коммуникационных средств.

Но даже при таком негативном варианте возникает вопрос: а насколько это энергозатратный, трудоемкий процесс, требующий синхронизации всех средств - как коммуникации, так и поражения, в сравнении с простой и более дешевой отправкой дрона "Гербера" (даже не Shahed-136) стоимостью 7,5 тысяч долларов с боевой частью той же массой, что может нести FPV-дрон? Смысл?

Противодействие

Говоря о гипотетической угрозе имеет смысл сказать и о противодействии. Даже если представить, что российским оккупантам удастся создать мост из ретрансляторов либо применить некий инновационный метод управления FPV-дроном на расстоянии более 250 км с непосредственной доставкой на место выполнения задачи дроном-маткой, то подавление таких средств поражения в первую очередь будет возложено на РЭБ.

Некоторое время назад именно РЭБ на какой-то период сделали FPV-дроны беспомощными, казалось-бы, совершив очередную революцию в тактике ведения боя. Но появление дронов на оптоволокне эту революцию отменило. С другой стороны, если мы говорим о вышеописанном сценарии угрозы Киеву, то ни о каком оптоволокне речи не идет и при применении стандартной системы управления FPV-дрон будет уязвим против мощного РЭБ.

Не так давно мне попадалась "гениальная" мысль, что РЭБ теряют актуальность в борьбе против дронов из-за появления оптоволокна и машинного зрения, ИИ. Не знаю, чем могла быть вызвана настолько странная и профнепригодная критика РЭБ, но актуальность этих систем не только сохраняется, но и возрастает их роль как базового метода борьбы с воздушными целями всех типов.

В том числе и в случае рассмотрения нашего апокалиптического сценария, стена РЭБ и даже более того – кварталы РЭБ, создающие замкнутые площади – квадраты, становятся актуальными как никогда. Причем такие проекты есть и даже весьма неплохо реализованы на практике, но не все местные администрации спешат закрывать свои города и населенные пункты куполами РЭБ.

Итог

Сложно представить реализацию тех условий, которые необходимы врагу, чтобы запуская с территории России FPV-дрон, даже на носителе-матке, была возможность им поражать цели в Киеве. Расстояния не позволяют на нынешнем технологическом этапе это реализовать, но это не означает, что в будущем, при определенном рывке и техническом решении, это не станет возможным.

В свою очередь такие гипотетические угрозы позволяют вновь вспомнить о позабытых в информационном пространстве средствах противодействия дронам, которые были вытеснены более модными и широко распиаренными системами. Позабытые РЭБ сохраняют свою актуальность и если даже не говорить о Киеве или населённых пунктах вдоль линии боестолкновений, то городам ближней тыловой зоны было бы полезным закрывать себя куполом из таких комплексов.

Зачастую правильные решения принимаются на опережение и чтобы не было поздно завтра, это нужно делать уже сегодня.