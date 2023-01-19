Группа фармкомпаний ''Кусум'' помогла ВСУ и гражданским украинцам на 150 млн грн

С первых дней войны группа фармацевтических компаний "Кусум", в состав которой входит ООО "Кусум Фарм", постоянно помогает приблизить момент победы, а общая сумма помощи уже составляет более 150 млн гривен.

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Еще задолго до начала военной агрессии сотрудники компании боролись на информационном фронте и способствовали крупнейшим телевизионным телеканалам в освещении реальной ситуации в Украине, а также организовывали пресс-туры на границу нашего государства.

Сотрудники компании волонтерят, помогают друг другу и окружающим, кормят гражданских и военных, предоставляют жилье, перечисляют личные средства на нужды ВСУ, служат в терробороне и ВСУ.

В первые дни войны компания перечислила более 11,5 млн. гривен в фонд поддержки Украинской армии, а корпоративный автотранспорт (3 грузовика и 19 легковых автомобилей) был передан на нужды ВСУ. "Кусум" регулярно закупает и снабжает военных необходимой одеждой, защитным снаряжением и оборудованием, собственноручно доставляя это непосредственно в зону боевых действий.

400 медицинских учреждений и некоммерческих организаций уже получили гуманитарную помощь в виде лекарственных средств от "Кусум" на общую сумму более 40 млн гривен. Отмечаем, что лекарство отгружалось даже во время активных обстрелов складских помещений компании.

С помощью "Кусум" было спасено 750 иностранных студентов, которые жили и обучались в Сумах. Ежедневно, в течение 20 дней, была организована доставка питьевой воды и продуктов питания. Рискуя собственной жизнью, сотрудники "Кусума" собирали по городу и области продукты питания, чтобы обеспечить студентов всем необходимым. При первой возможности "зеленым коридором" все иностранцы были отправлены в более безопасные регионы Украины

При поддержке Посольства Украины в Индии, МИД Индии и Военно-воздушных сил Индии (бесплатно предоставивших свои военные самолеты) в первые недели полномасштабного вторжения россии в Украину "Кусум" собрала и доставила более 25 тонн гуманитарного груза из Индии, общей стоимостью около 52 млн. гривен.

Ежедневно усилия компании направлены на поддержку нуждающихся и восстановление мира в Украине. Освобожденные от захватчиков территории Херсонской и Харьковской областей с первых дней получают гуманитарную помощь "Кусум". Компания ремонтирует гражданские бомбоубежища, установила пункт несокрушимости со всем необходимым оборудованием, а также закупает и распространяет "ящики несокрушимости", в состав которых вошли предметы первой необходимости для тех, кто застрял в лифтах многоэтажек во время отключения света, и стремится каким-либо образом поддержать. Украина в это сложное время.

В "Кусуме" делают все, что в их силах и возможностях, для того, чтобы приблизить мир в нашей стране и минимизировать влияние военной агрессии на гражданское население.

"Кусум" всегда рядом, чтобы помогать