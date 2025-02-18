Грузили в автобусы и вывозили на территорию РФ: россияне начали массовую депортацию украинских детей за шесть дней до полномасштабной войны. Видео

Ровно три года назад, 18 февраля, страна-агрессор Россия начала одно из ужасных военных преступлений – массовую депортацию украинских детей. То есть это произошло еще за шесть дней до начала полномасштабного вторжения.

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Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский. Как уточнил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, уже 19 февраля 2022 года более 2700 детей были вывезены в Россию.

Речь идет о так называемой "эвакуации" на оккупированной части Донбасса.

"Враг цинично называет это "эвакуацией" якобы из-за опасности. Однако именно РФ создала и продолжает создавать эту опасность. Депортация – это не эвакуация. Это военное преступление, за которое Россия должна понести ответственность", – подчеркнул украинский лидер.

К сожалению, пока еще часть украинской земли остается оккупированной. А каждый день оккупации – это новый риск для украинских детей оказаться за тысячи километров от дома, где-то в России. Ибо цель оккупантов – не безопасность для детей, а уничтожение украинской идентичности.

Как отметил глава ОП, в указанные дни из Донбасса вывезли преимущественно воспитанники детских домов и интернатов.

"Их имена, а также дату и место рождения сфальсифицировали и выдали российские паспорта. Некоторых детей позже передали в приемные семьи или отдали на усыновление, навсегда отрывая их от родной земли", – рассказал Ермак.

На самом деле факт, что Россия начала похищать наших детей еще до полномасштабного вторжения, только доказывает, что "это было спланированное преступление с целью уничтожить украинскую идентичность детей". Хотя Украине удалось вернуть 1221 ребенка, еще тысячи до сих пор остаются заложниками РФ.

"Мы продолжаем бороться за возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией. Без исключений. Без условий", – подчеркнуло военно-политическое руководство страны.

Напомним, что в мире работает украинская программа Bring Kids Back UA, ранее инициированная нашим президентом. Она объединяет усилия государственных органов, международных партнеров и гражданского общества для возвращения каждого ребенка, который был депортирован из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно фонд OSINT for Ukraine передал в Международный уголовный суд доказательства причастности еще пяти россиян к принудительному перемещению украинских детей в РФ. Это по Римскому уставу либо военное преступление, либо геноцид, уточнила содиректор международной группы по расследованию международных преступлений ICIG Наталья Яшталь.

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