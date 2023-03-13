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Грузовики, пушки, БТРы: оккупанты перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Видео

Анастасия Ковалева
War
1 минута
1,8 т.
Грузовики, пушки, БТРы: оккупанты перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Видео

Российские оккупанты активизировались во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Так, солдаты армии РФ перебрасывают военную технику – танки, грузовики, пушки – в Мариуполь.

Видео дня

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. В целом, было замечено около 15 единиц техники.

"Трасса Донецк – Мариуполь. Военные колонны из направления Донецка в Мариуполь. Еще одно направление перемещения военных и техники", – говорится в сообщении.

На видео можно заметить, что сначала по трассе проехало около 10 грузовых военных машин.

Грузовики, пушки, БТРы: оккупанты перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Видео

За ними следом проехали автомобили, которые перевозили минометы.

Грузовики, пушки, БТРы: оккупанты перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Видео

Также на кадрах можно заметить одиночные вражеские военные автомобили, которые завершали колонну.

Грузовики, пушки, БТРы: оккупанты перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Видео

Всего было замечено около 15 единиц военной техники армии РФ.

Грузовики, пушки, БТРы: оккупанты перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия продолжает перебрасывать свою военную технику на Запорожское направление. Перед этим свои силы враг накапливает в Мариупольском районе, они прибывают туда целыми колоннами.

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