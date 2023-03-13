Грузовики, пушки, БТРы: оккупанты перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Видео

Российские оккупанты активизировались во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Так, солдаты армии РФ перебрасывают военную технику – танки, грузовики, пушки – в Мариуполь.

Видео дня

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. В целом, было замечено около 15 единиц техники.

"Трасса Донецк – Мариуполь. Военные колонны из направления Донецка в Мариуполь. Еще одно направление перемещения военных и техники", – говорится в сообщении.

На видео можно заметить, что сначала по трассе проехало около 10 грузовых военных машин.

За ними следом проехали автомобили, которые перевозили минометы.

Также на кадрах можно заметить одиночные вражеские военные автомобили, которые завершали колонну.

Всего было замечено около 15 единиц военной техники армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия продолжает перебрасывать свою военную технику на Запорожское направление. Перед этим свои силы враг накапливает в Мариупольском районе, они прибывают туда целыми колоннами.

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