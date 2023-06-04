Губернатор Белгородской области не пришел на встречу с РДК, чтобы унести пленных: их передадут Украине. Видео

Активисты "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не захотел принимать участие в переговорах. При этом главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "проявил смелость" и заявил о готовности сделать это вместо него.

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Об этом стало известно из заявления на странице РДК в Telegram. Добровольцы сообщили, что количество захваченных ими пленных растет (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Довольно предсказуемо, господин Гладков не явился забрать простых русских солдат – не хватило мужества кавалеру ордена "мужества". Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное ни гражданское руководство не интересует", – сообщили добровольцы.

Пленные будут переданы в Украину.

По словам активистов "Русского добровольческого корпуса", Евгений Пригожин готов поучаствовать в переговорах в качестве представителя власти.

"Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах", – говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предложили ему обменять двух пленных россиян на несколько минут общения с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на предложение встречи, полученной от добровольцев РДК. Он обвинил их в убийствах "детей и стариков" и выдвинул свои условия.

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