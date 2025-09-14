ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную логистику оккупантов: ликвидированы 'росгвардейцы', уничтожено дорожное полотно и топливо. Видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Силы специальных операций ВСУ осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения, задействованного в снабжении оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях. В результате комбинированной атаки ликвидированы "росгвардейцы", уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Как отмечается, в субботу, 13 сентября спецназовцы совершили уникальную с точки зрения сложности операцию.

Что известно о диверсии в Орловской области

По словам источников в ГУР, в результате поражения объекта ликвидированы двое "росгвардейцев", еще один потерял ноги.

Накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск – Глазуновка сотрудники "РЖД" обнаружили неизвестные мины, рассказал собеседник OBOZ.UA.

Оккупанты вызвали на место инженерный расчет спецподразделения Росгвардии.

Однако во время неудачного разминирования произошел подрыв, в результате которого двое российских "росгвардейцев" погибли, а один получил минно-взрывную ампутацию обеих ног.

В результате взрыва по состоянию на десять вечера было остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях.

Диверсию на железной дороге подтвердил и губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков, а местные жители распространили в сети кадры пожара.

Подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Псков

Еще одна атака совершена в ночь на 14 сентября.

Около 02:30 произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Псков на перегоне Строганово – Мшинская .

Там сошел с рельсов локомотив и уничтожено 15 топливных цистерн вместе с горючим.

По словам источника в ГУР, обе операции осуществлены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях.

"В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны", – рассказал собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

