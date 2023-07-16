ГУР МО об убийстве Ржицкого: не все приспешники Путина доживут до трибунала, безопаснее – сдаться

Военно-политическое руководство страны-террориста России может самостоятельно ликвидировать российских военных преступников. К таким мерам Кремль может прибегнуть, чтобы зачистить свидетелей своих злодеяний.

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В то же время украинским правоохранителям также известны фамилии российских оккупантов, которые совершали преступления против нашей страны. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, не все российские военные преступники доживут до трибунала по примеру убитого капитана 2 ранга и бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

"Списки военных преступников и доказательства их преступлений составляются и формируются. Большинство фамилий уже известно. Тем не менее, война еще продолжается, и среди российских оккупантов количество военных преступников растет. Хотя не все, мы видим, доживут до трибунала. Тем не менее, продолжает формироваться доказательная база, над этим работают украинские правоохранительные органы", – заявил Юсов.

Также Юсов подчеркнул, что для преступников из РФ безопаснее сдаться в руки правоохранителям и ждать трибунала. В ином случае Кремль самостоятельно может ликвидировать своих военных, которые являются прямыми свидетелями преступлений РФ.

"Для них самым безопасным выходом была бы сдача в руки украинского правосудия, либо другого цивилизованного государства, дождаться трибунала и получить справедливую меру наказания. В противном случае могут происходит различные эксцессы. В том числе режим может убирать израсходованный материал, который владеет информацией и может быть свидетелем ненужных для путинского режима действий", – отметил представитель ГУР.

Напомним, в России 10 июля был застрелен Станислав Ржицкий – капитан 2 ранга и бывший командир подводной лодки "Краснодар", с которой ракетами "Калибр" обстреливали Украину. Его могли ликвидировать свои же за отказ выполнять приказы.

Граждане страны-агрессора РФ устроили по этому поводу истерику в сети. Россияне были напуганы и возмущены убийством Ржицкого и сразу начали писать, что за этим якобы стоит Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что имеет своих агентов во властных кабинетах РФ, близких к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Благодаря этому украинская разведка всегда знает, что там происходит.

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