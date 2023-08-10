ГУР об атаках на Москву: это кара Божья, армия РФ никакая не вторая в мире

Постоянные "неурядицы" типа взрывов и закрытия аэропортов, которые в последнее время все чаще происходят в столице России Москве, а также в Московской области, являются следствием вооруженной агрессии РФ против Украины и своеобразной "карой Божьей". Они доказывают, что могущество России было значительно переоценено мировым сообществом, а российская армия близко не дотягивает до "второй армией мира".

Видео дня

Атаки дронов и взрывы на предприятиях военно-оборонного комплекса показывают, что правящий в России режим все меньше способен контролировать ситуацию в своей же стране, а развязанная РФ война уже давно идет не по плану. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Карой Божьей" назвал он взрывы, атаки дронов и парализованные из-за них российские аэропорты.

"Это происходят последствия российского полномасштабного вторжения в Украину и показ на весь мир, что вторая армия, конечно, никакая не вторая в мире, и что она даже не может справиться с защитой собственной столицы на болотах. Кара Божья происходит", – заявил Юсов.

Он также обратил внимание на то, что российские власти прилагают все больше усилий, чтобы не допустить утечки в сеть фото и видео с места "бавовны" на территории РФ, а также в оккупированных частях Украины. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что события для России разворачиваются все с меньшим соответствием "плану СВО".

"У нас идет война, мы защищаем страну от агрессора, и потому понятно, что мы обращаемся к гражданам с просьбами ограничивать эту информацию, не фиксировать, не снимать, не снимать. У нас все понятно. Здесь дело немного в другом. Если у них все идет по плану, то зачем им запрещать собственным гражданам что-либо выкладывать?" – поинтересовался Юсов.

По его мнению, у российских властей хроническая неспособность к признанию своих ошибок. Поэтому когда запреты на публикацию видео и фото достанутся в Москву, это станет свидетельством того, что ситуация разворачивается не по плану агрессора, или этот план не так уж качественен.

Юсов также пошутил в ответ на вопрос об озвученной в России официальной версии по взрыву на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, произошедшем накануне 9 августа. Там взрыв, повлекший ранения десятков человек и значительные разрушения, объяснили ЧП на "пиротехническом складе" в арендованном помещении завода. Юсов посоветовал оккупантам размещать побольше пиротехнических складов – и прежде всего на предприятиях ОПК.

Затронул он также вопрос "атак дронов", которые чаще происходят в Москве и Московской области. Атаки становятся не только более многочисленными, но и более качественными.

"И их география расширяется. Это значит, что ситуацию режим Путина на России контролирует все меньше и меньше. И действительно, вместо того, чтобы защищать собственную страну и собственное небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства, ни на кого не нападавшего ", – заявил Юсов.

События последних месяцев, считает представитель военной разведки Украины, поставили российское общество в целом и военно-политическое руководство государства-агрессора в частности перед дилеммой: или вернуть средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также российскую армию из Украины в Россию, и взять ситуацию под контроль – или продолжать делать вид, что все идет "по плану".

"Если РФ выведет все войска из оккупированных украинских территорий, выдаст военных преступников и возместит все убытки, нанесенные украинскому народу и Украине, то, конечно, жить им будет легче, спокойнее и безопаснее", – наметил "рецепт спокойствия" для россиян представитель ГУР.

Напомним, 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье раздался мощный взрыв. Пострадали не менее 60 человек, 12 человек считаются пропавшими без вести. Разрушен и поврежден ряд зданий на территории завода, а в 38 многоквартирных домах поблизости вылетели стекла.

По официальным данным, взрыв произошел на арендованном складе пиротехнических изделий. Также власти признали смерть одной из пострадавших в больнице. Один из популярных российских пабликов со ссылкой на собственные источники сообщил об обнаружении под завалами "фрагментов тел 10-15 человек".

Интересно, что местные власти отчаянно пытались приуменьшить масштабность события. Губернатор Московской области Андрей Воробьев убеждал, что на "Загорском оптико-механическом заводе" якобы давно производят только пиротехнику. Однако российские журналисты на сайте госзакупок нашли подтверждение, что завод с 2019 года участвует в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения. Также он выполнял и другие заказы минобороны РФ.