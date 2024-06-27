ГУР 'выключило' в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту: новые детали кибератаки

Второй день подряд в оккупированном Крыму идет массированная кибератака на ресурсы российских захватчиков. Сегодня под атакой находятся серверы телекоммуникационных операторов, пропагандистские масс-медиа и система управления движением на Керченском мосту.

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Как стало известно OBOZ.UA, к кибератаке причастны специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. Как следствие – кассовые аппараты на полуострове уже не работают, а движение по Керченскому мосту перекрыто.

Мост заблокирован в результате взлома системы регистрации и контроля движения. Уже возникла большая очередь из автомобилей, которые намеревались проехать по Крымскому мосту; только в течение часа пробка выросла в шесть раз. Еще утром в очереди насчитывалось более четырех сотен машин.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

Отдельно массированная DDos-атака осуществляется на информресурсы врага. В частности, уже "легли" пропагандистское "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа". Между прочим, последний держит колл-центр оккупационной администрации Севастополя. В результате атаки официальные номера оккупационной "власти" города не работают.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера специалисты ГУР осуществили массированную кибератаку на крупнейшие российские интернет-провайдеры во временно захваченном Крыму. В частности, атаки подверглись сразу ряду крупных поставщиков интернет-услуг на полуострове.

Ранее украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе несколько дней наблюдались сбои.

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