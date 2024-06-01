ГУР запустило сайт о главных спонсоров и соучастниках войны РФ против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запускает портал Война и санкции, который является единственным в мире, содержащим в публичном доступе всю информацию о спонсоров и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира. Портал является цифровым оружием, разоблачающим то, что РФ и ее приспешники пытаются скрыть, отметили в пресс-службе ГУР Минобороны.

Сообщается, что в честь Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о причастных к депортации украинских детей. Кроме того, там уже есть данные о сотнях людей, причастных к этому акту культурного геноцида против Украины.

В пресс-службе ГУР пообещали, что перечень будет регулярно дополняться.

Также на портале есть информация о около 3 тысячах иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.

"Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, перевозящие оружие, краденую украинскую продукцию и причастные к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), оружие и многое другое", — заявили в пресс-службе ГУР Минобороны.