В России растут небоевые потери. Оккупанты умирают из-за халатности врачей, передозировки, драк и антисанитарии.

Увеличивают статистику небоевых потерь также захватчики, решившие самостоятельно покончить с собой. Подробности о реалиях российской армии, которые Москва отчаянно пытается скрыть, раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

От чего умирают оккупанты вне поля боя

По данным ГУР, только в Центральном военном округе вооруженных сил РФ за последние два неполных года сотни оккупантов умерли не на поле боя. Век им укоротили хаос, антисанитария и наркотики.

"В течение 2024–2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих центрального военного округа РФ — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии", – отметили в разведке.

Хорошо приложились к увеличению статистики небоевых потерь россияне, которые сами покончили с собой. В 2024 году таких нашлось не менее 71, в этом году же только за первое полугодие покончили с собой уже 86 российских солдат и офицеров.

Десяткам оккупантов, которые не решились свести счеты с жизнью самостоятельно – помогли повара в воинских частях Центрального военного округа: от пищевых отравлений, в том числе и из-за низкого качества продуктов, умерли 32 оккупанта.

Вредные привычки и зависимости оккупантов тоже играют на стороне Украины.

"Убивают московитов и наркотики: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год — тогда умерли 143 человека", – рассказали в ГУР.

Там подчеркнули, что рост уровня самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по данным ГУР, российские пропагандисты массово создают фейковые страницы "Спецподразделения Тимура". С их помощью россияне надеются ввести в заблуждение потенциальных добровольцев, дискредитировать украинскую военную разведку и сорвать процесс привлечения новых бойцов к движению сопротивления, которое все больше охватывает территорию самой России.

