HIMARS разносит врага: Сырский показал эффектные кадры работы украинской артиллерии

Украинская артиллерия уничтожает тысячи единиц живой силы и техники армии РФ. Как западные, так и украинские артиллерийские установки постоянно оказывают мощную огневую поддержку во время военных операций ВСУ.

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Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем официальном Telegram-канале. Он также обнародовал видео работы реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины ловко совмещают отечественные артиллерийские системы, поражающие вражеские объекты на поле боя", – подписал видео Сырский.

Он отметил, что 27-я, 43-я и 107-я реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою продуктивность, оказывая мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций.

РСЗО M142 HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность поражения – от 2 до 300 км. Подготовка к стрельбе длится минуту благодаря тому, что стандартные ракеты поставляются в пусковую установку сразу по шесть штук в специальных пеналах.

Грузовик HIMARS обладает массой 16 тонн, из которых 5 тонн – полезная нагрузка: шесть ракет для залпового огня или одна оперативно-тактическая ракета. Обслуживание состоит из трех человек: водитель, стрелок и командир.

В настоящее время Украина располагает 20 единицами РСЗО HIMARS, успешно выполняющими боевые задания на фронте.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как ракетные установки HIMARS несут смерть российским оккупантам в Украине.

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