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HIMARS разносит врага: Сырский показал эффектные кадры работы украинской артиллерии

Руслан Рудомский
War
2 минуты
3,2 т.
Сырский показал кадры работы M142 HIMARS

Украинская артиллерия уничтожает тысячи единиц живой силы и техники армии РФ. Как западные, так и украинские артиллерийские установки постоянно оказывают мощную огневую поддержку во время военных операций ВСУ.

Видео дня

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем официальном Telegram-канале. Он также обнародовал видео работы реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

РСЗО M142 HIMARS на вооружении ВСУ
Залп РСЗО M142 HIMARS
Следы от ракет РСЗО M142 HIMARS

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины ловко совмещают отечественные артиллерийские системы, поражающие вражеские объекты на поле боя", – подписал видео Сырский.

Он отметил, что 27-я, 43-я и 107-я реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою продуктивность, оказывая мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций.

РСЗО M142 HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность поражения – от 2 до 300 км. Подготовка к стрельбе длится минуту благодаря тому, что стандартные ракеты поставляются в пусковую установку сразу по шесть штук в специальных пеналах.

Грузовик HIMARS обладает массой 16 тонн, из которых 5 тонн – полезная нагрузка: шесть ракет для залпового огня или одна оперативно-тактическая ракета. Обслуживание состоит из трех человек: водитель, стрелок и командир.

В настоящее время Украина располагает 20 единицами РСЗО HIMARS, успешно выполняющими боевые задания на фронте.

РСЗО M142 HIMARS

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