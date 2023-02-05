"Хлопки" продолжаются! ВСУ уничтожили еще три склада с боеприпасами оккупантов. Карта
Украинские военные регулярно уничтожают вражеские склады с техникой оккупантов. За последние три дня было ликвидировано 3 склада боекомплектов, 2 базы захватчиков и нефтебаза.
Об этом сообщилось в Telegram-канале ВСУ. Все места попадания обозначены на карте.
"Продолжаем рубрику под названием – уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение трех суток было демилитаризовано 3 состава БК, 2 базы/штабы/КП и нефтебаза", – говорится в сообщении.
Как видно на карте, ВСУ имели следующие успехи в демилитаризации армии РФ:
- Пологовский район, Запорожская область – уничтожение склада БК и базы;
- с. Борисовка, Белгородская область – попадание в нефтебазу;
- Волновахский район, Донецкая область – уничтожение склада БК и базы;
- Каховский район, Херсонская область – уничтожение склада БК.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Россия готовится к новому широкомасштабному нападению на Украину. Оно может начаться уже в феврале, ведь президент РФ Владимир Путин помешан на "символизме".
– Сегодня на фронте в Украине государство-террорист Россия уже четвертый раз с начала полномасштабного вторжения меняет свою стратегию ведения войны, и сейчас перешла к ползучему пехотному наступлению.
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