''Хлопки'' продолжаются! ВСУ уничтожили еще три склада с боеприпасами оккупантов. Карта

Украинские военные регулярно уничтожают вражеские склады с техникой оккупантов. За последние три дня было ликвидировано 3 склада боекомплектов, 2 базы захватчиков и нефтебаза.

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Об этом сообщилось в Telegram-канале ВСУ. Все места попадания обозначены на карте.

"Продолжаем рубрику под названием – уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение трех суток было демилитаризовано 3 состава БК, 2 базы/штабы/КП и нефтебаза", – говорится в сообщении.

Как видно на карте, ВСУ имели следующие успехи в демилитаризации армии РФ:

Пологовский район , Запорожская область – уничтожение склада БК и базы;

, Запорожская область – уничтожение склада БК и базы; с. Борисовка , Белгородская область – попадание в нефтебазу;

, Белгородская область – попадание в нефтебазу; Волновахский район , Донецкая область – уничтожение склада БК и базы;

, Донецкая область – уничтожение склада БК и базы; Каховский район, Херсонская область – уничтожение склада БК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия готовится к новому широкомасштабному нападению на Украину. Оно может начаться уже в феврале, ведь президент РФ Владимир Путин помешан на "символизме".

– Сегодня на фронте в Украине государство-террорист Россия уже четвертый раз с начала полномасштабного вторжения меняет свою стратегию ведения войны, и сейчас перешла к ползучему пехотному наступлению.