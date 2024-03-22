'Хочу напомнить коллегам': Стефанишина отреагировала на призывы США не бить по российским НПЗ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на статью о якобы призывах США к Украине прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в РФ. Она заявила, что НПЗ на территории страны-агрессора являются законными целями с военной точки зрения и Украина в этом случае действует по стандартам НАТО.

Соответствующее заявление Стефанишина сделала во время "Киевского форума безопасности" 22 марта. Ее спросили, как власти Украины отреагировали на вышеупомянутую статью британской газеты Financial Times.

"Украинская сторона ответила, я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории Российской Федерации. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения. Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас", – сказала вице-премьер.

Ольга Стефанишина добавила, что еще в начале полномасштабного вторжения в НАТО ей заявили, что защита по стандартам Альянса – это именно уничтожение военных средств в РФ.

"Я хочу напомнить коллегам, которые делают такие заявления, когда в феврале 2022 года я говорила со штаб-квартирой НАТО, чтобы они обратились в ООН, поскольку они способны "закрыть небо" над Украиной. Они сказали: "Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО. В понимании НАТО это означает, прежде всего, уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города. Заводы, производящие ракеты. Поэтому мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", – рассказала она.

Комментируя массированную атаку РФ по Украине 22 марта, Ольга Стефанишина сказала, что ожидает от партнеров передачи оружия.

"Реакция это одно, мы ожидаем в первую очередь оружие", – заявила вице-премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Financial Times, США передали призыв представителям СБУ и ГУР приостановить атаки на объекты энергетики в России. Белый дом якобы "все больше разочарован дерзкими атаками" и обеспокоен угрозой роста мировых цен на нефть и мести Москвы.

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