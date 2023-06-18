Ходжес сказал, что поможет Украине победить в войне

Генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что российское руководство ненавидит друг друга. По его словам, это поможет Украине победить в войне, развязанной РФ.

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Такое мнение Ходжес выразил в интервью на телеканале "Эспрессо". Самые слабые места в обороне россиян и в их военной стратегии во время нынешней летней кампании в том, что они не могут спрогнозировать, как будут вести себя военные, и они не понимают стратегического плана нашего командования.

"У россиян истерика, истерика в Путине. Они не знают, чего ждать, и не чувствуют себя в силе. Во-первых, большинство русских солдат не хотят воевать. Во-вторых, российские СМИ и военные блогеры наконец-то столкнулись с правдой после того, как им врали в течение последнего года. Теперь они видят, что украинские войска сильны, подготовлены и имеют реальный военный потенциал. Украине также помогает то, что российское руководство ненавидит друг друга. Кадыров, Пригожин, Шойгу – все они ненавидят друг друга, и эта ненависть просачивается к генералам, полковникам и другим людям под ними. Это означает, что российской обороне не хватит сплоченности, если Украина будет продолжать в этом же духе", – заявил генерал.

Также генерал дал прогноз контрнаступлению ВСУ.

"Прежде всего, Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию русских войск из Украины. Итак, начало контрнаступления – это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась. На мой взгляд, ВСУ продолжают давить на российскую оборону, ища уязвимые места, сбивая россиян с толку относительно того, где будет основное наступление. И, конечно, будут определенные потери. Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", – сказал Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходжес заявил, что основная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не началась, но защитники родной земли уже находятся на пути к изгнанию оккупантов со своих территорий. В ходе успешных боев Россия будет вынуждена отступить, в том числе и из Крыма.

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