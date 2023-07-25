'Хорошие новости будут чаще': Зеленский рассказал о потенциале 'Армии дронов'

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потенциале "Армии дронов". Он заявил, что хорошие новости на этот счет будут чаще.

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Об этом гарант сообщил во время вечернего обращения к украинскому народу 25 июля. По его словам, в этот день произошло хоть и непубличное, но все же стратегически важное событие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чиновники представили результаты первого года "Армии дронов". Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, как потенциал достигнут за первый год "Армии дронов" и как армия будет увеличиваться. Абсолютно нужны обороне все дроны – от довольно простых "Мавиков" к морским дронам и ударным дронам, которые способны действовать на большом расстоянии", – сказал глава государства.

По его словам, часто на Ставке власти обсуждают эту тематику и часто – на повышенных тонах.

"Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подверг критике отдельных нардепов и военкомов, воспользовавшихся своим положением во время полномасштабного вторжения России. Он заявил, что их поступки – это предательство государственных принципов и интересов общества.