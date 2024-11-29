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Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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У 2014 році Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. А вже з квітня того ж року 72 ОМБр у повному складі була на сході України. Під його командуванням 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь.

У 2016 році був призначений командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі, Сумської області). З літа 2017 року Драпатий перебував у зоні проведення АТО, де керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

До 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон".

Драпатий відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. А травні – було призначено командувачем ОТУВ "Харків" на початку квітня 2024 року.

Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

Успіху пане Генерале.