Блог | Хороший новости: Зеленский назначил легендарного Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ
Легендарный генерал. Хорошие новости.
Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.
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У 2014 році Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. А вже з квітня того ж року 72 ОМБр у повному складі була на сході України. Під його командуванням 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь.
У 2016 році був призначений командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі, Сумської області). З літа 2017 року Драпатий перебував у зоні проведення АТО, де керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.
До 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон".
Драпатий відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. А травні – було призначено командувачем ОТУВ "Харків" на початку квітня 2024 року.
Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.
Успіху пане Генерале.