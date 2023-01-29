Хорошо досталось! В сети показали последствия ночной ''бавовны'' в оккупированном Иловайске

Появились фотографии с последствиями ночного удара по временно оккупированному Иловайску Донецкой области. Оккупационные власти подтвердили повреждение инфраструктуры железной дороги, в частности, контактной сети.

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При этом оккупанты уверяют, что пострадавших вследствие "бавовны" якобы нет. Фото из Иловайска появились на пророссийских пабликах.

Так называемые "власти ДНР" заявили о том, что вечером 28 января украинские воины ударили по железнодорожной станции во временно оккупированном Иловайске, "выпустив за несколько минут по городу 7 ракет из РСЗО HIMARS".

К утру оккупанты заявили, что вследствие удара повреждена "железнодорожная инфраструктура, в частности, контактная сеть". При этом гауляйтер Иловайска, некто Руслан Дудников уверяет, что "восстановительные работы уже ведутся", а "на железнодорожных перевозках инцидент не сказался".

При этом оккупанты уверяют, что вследствие "бавовны" никто не пострадал. В это, с учетом появившихся фото с места прилетов, верится с трудом.

Многие украинские паблики, в том числе, и со ссылкой на украинцев на оккупированных территориях, сообщают что во время удара по станции там происходила разгрузка прибывшего в Иловайск эшелона с личным составом та военной техникой российской армии.

В частности, об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"ВСУ били по оккупантам в Иловайске. Повреждена контактная сеть железной дороги. Станция была накрыта, когда разгружался личный состав и военная техника. Уж не разгрузятся", - отметил он.

О "хороших новостях из Иловайска" накануне сообщал также нардеп 8 созыва Борислав Береза.

"Завтра утром будут очень хорошие новости из Иловайска. Там сейчас прошло HIMARS-SHOW. А потом еще одна. И оба точные. Подробности с утра. А на болотах сегодня будут вопить и стонать. И это приятно слышно! Слава ВСУ!" - написал Береза.

Украинский офицер Анатолий Штефан в то же время продемонстрировал скриншот сообщения на одном из российских пабликов, где подтверждалась информация о разгрузке эшелона и о двух ракетах, а не о семи, как "официально" уверяют "власти" оккупированной части Донетчины. Он подчеркнул, что потери врага устанавливаются.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированном Иловайске прогремел мощный взрыв в районе железной дороги. Этот город является важным железнодорожным узлом, Россия использует его для переброски живой силы, техники и боеприпасов.

Также Иловайск с 2014 года стал символом подлости и коварства России. Российское командование в конце августа 2014 года объявило о "зеленом коридоре" для украинских войск, защищавших Украину на этом направлении – и устроило настоящую бойню для воинов, которые по нему выходили: украинских военных российские войска, массово пересекшие границу, расстреливали из заранее занятых позиций.