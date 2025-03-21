'Хотел снимать кино и писать книги': на Курщине погиб бывший оператор и монтажер телеканала PTV UA Артур Шибалов. Фото

В боях на территории Курской области РФ погиб военный, бывший оператор и монтажер телеканала PTV UA Артур Шибалов. Защитнику, который хотел снимать кино и писать книги, теперь навеки осталось 26 лет.

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О потере сообщил Институт массовой информации (ИМИ). На днях с Героем простились в Полтаве.

Артур Иванович Шибалов – младший брат журналиста, военного, бывшего военнопленного Евгения Шибалова. Он стал 101-м в списке медийщиков, убитых Россией с начала полномасштабного вторжения.

"У тебя были совсем другие планы на жизнь. Ты хотел снимать кино и писать книги. Ты этому столько учился. Но ты считал невозможным укрыться и не принять вызов. Мое солнышко погасло", – отметила мама воина Татьяна Шибалова.

Главный редактор газеты "Полтавская думка" Диана Страшко поделилась воспоминаниями о совместной работе с Артуром Шибаловым.

"Мы вместе работали несколько лет примерно с 2017 года. Он монтировал видео, учился всему с нуля. Но впоследствии освоил и видеокамеру. Артур был хорошим, никогда ни в чем не отказывал. Меня трогало, что он хотел стать писателем, а мы этого и не знали. Уже недавно он написал в соцсети о первом официальном отказе в публикации", – вспомнила журналистка.

Артур присоединился к войску как только ему исполнилось 25 лет – его мобилизовали в 2024-м в десантно-штурмовые войска ВСУ. По словам брата, старше его на 17 лет, такой поворот судьбы он встретил со своим привычным спокойным стоицизмом.

"Я любил своего брата. Он был добрым, умным, скромным… и каким-то не по годам мудрым. Он откуда-то научился тому, что я не умею до сих пор, – принимать как данность все перипетии своей жизни… Когда он встал в ряды войска, к братской любви прибавилось с моей стороны еще и глубокое уважение. Никогда я так не восхищался и не гордился своим братом, как в эти недолгие, к сожалению, месяцы его службы в десантно-штурмовых войсках", – написал Евгений Шибалов.

Он добавил, что его младший брат никогда не имел желания служить в армии, никакого интереса к военному делу и не скрывал этого. При этом любил видеоискусство и мечтал снять настоящее кино как режиссер. Однако в нужное время без колебаний отложил камеру и взял в руки оружие.

"Вскоре вместо юного художника передо мной предстал настоящий боец, быстро научившийся воевать так же, как жить – рассудительно, бесстрашно, с этим своим феноменальным внутренним спокойствием… Обычно принято, что старшие братья должны давать пример младшим. У меня произошло наоборот. Я точно знаю, что не запутаюсь, потому что в моей памяти навсегда будет пример Артура. Покойся с миром, мой брат и побратим, Герой, защитник и вечно юный мудрец Артур Шибалов", – добавил Евгений, публикуя их последнее общее фото с братом.

Жизнь Артура Шибалова оборвалась 13 марта 2025-го во время выполнения боевого задания на Курщине. В мае ему должно было исполниться 27 лет. В четверг, 20 марта, духовенство Полтавской епархии совершило чин отпевания воина.

"Артур… Наш бывший коллега, оператор и монтажер, начинавший карьеру с телеканала PTV… Помню, как мы с Еленой учили тебя снимать и монтировать. И как у компьютера у тебя всегда стоял мягкий фиолетовый единорог. Светлая память нашим героям", – написала Ксения Малик.

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