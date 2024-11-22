Хотели спастись от российских обстрелов и погибли: что известно о маме с детьми на Сумщине

В ночь с 18 на 19 ноября российская армия ударила шахедами по городу Глухов Сумской области. Одна из ракет попала в общежитие, где жили переселенцы с приграничных населенных пунктов области. Всего погибло 12 человек, среди них мама и двое сыновей из села Улановое.

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Погибли в общежитии

В среду, 20 ноября, в Глухове Сумской области жители попрощались с 43-летней Натальей Чалой и ее сыновьями – 8-летним Никитой Чалым и 19 летним Василием Нестерчуком.

Семья погибла в ночь на 19 ноября в общежитии Глухова, куда российские захватчики ударили шахедом. Семья переехала в этот город жить из села Улановое, которое находится буквально в 5 километрах от границы с Россией, чтобы спастись от обстрелов. Однако российская армия настигла их и тут.

Чудом спастись удалось только 50-летнему отцу семьи Александру. Он был на заработках и вернулся буквально накануне трагедии.

Старший сын пошел помогать строить укрепления

Старший сын Василий окончил школу и учился в Глуховском агротехническом профессиональном колледже на отделении электроэнергетики.

В учебном заведении OBOZ.UA рассказали, что практически все время парень учился онлайн – сначала был ковид, а потом началось полномасштабное вторжение.

Однако получить документ об образовании Василий так и не успел – он отправился помогать строить защитные сооружения для нашей армии.

Младший сын Никита после садика уже ходил в местную школу. Знакомые говорят, что Никита рос очень любознательным мальчиком.

А сама Татьяна активно участвовала в культурной жизни своего села. У нее на странице сохранилось много фотографий, где она участвует в спектакле "Свадьба в Малиновке". Знакомые хвалили ее за то, что она хорошо умела вживаться в роль.

Сыновья приходили в зал смотреть спектакль и поддерживали маму.

Во время российского удара по общежитию погибли и другие жители приграничья Сумщины. Среди них 83-летняя женщина и ее 59-летний сын. В районе был объявлен двухдневный траур.