'Хотим закончить войну от первой же секунды': Зеленский отметил важность конструктивной работы с США. Видео

Президент Владимир Зеленский сказал, что для Украины очень важно, чтобы работа с США была конструктивной. Украина стремится закончить эту войну с первой же ее секунды и надеется, что вместе с Америкой и Европой мир может быть более надежным.

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Главное – чтобы это было не только нашей целью, но и общей с партнерами. Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру вечером 19 февраля, в конце 1092-го дня войны с Россией.

"Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны – войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, закончим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации", – подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что идет подготовка к его встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Встреча должна пройти уже завтра.

Генерал Келлог уже находится в Киеве и встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, руководителями разведок и специальных служб, а также с руководителем ОП.

Президент также рассказал, что сегодня были доклады военных о фронте, о Курской операции.

"Наши ребята удерживают позиции, и благодаря этому сохраняются позиции нашего государства. Сегодня много работы было с новыми заказами для нашей армии. Это наше внутреннее производство – мы прорабатываем новые контракты", – сказал он.

Также он провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и сенатором Линдси Грэмом, которого поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины в Сенате.

"Говорил сегодня с Генсеком НАТО Рютте. И о том, что уже произошло, и о том, что может произойти в ближайшее время. Благодарен за советы, поддержку и, конечно, ценим все, что делает для нас Генсек. Говорил с сенатором Линдси Грэмом – очень конструктивным человеком. Спасибо всем в Америке за двухпартийную поддержку", – сказал он.

Кроме того, был разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который проинформировал Зеленского о его новых контактах и новых договоренностях с партнерами.

"Очень важно подготовить надежные гарантии безопасности. Это совместная работа партнеров, и мы очень ценим активность каждого лидера", – отметил президент Украины.

Также глава государства проинформировал, что до сих пор продолжаются ремонтные работы в Одессе после российского удара. Без электричества находятся более 80 тысяч человек и столько же – без тепла.

"Мы делаем все, чтобы восстановить нормальность, и это будет. И я благодарен всем, кто работает ради наших людей, нашей страны. И это важно, и именно на это я всегда рассчитываю. И мы стоим крепко на ногах. Я рассчитываю на украинское единство, на нашу украинскую храбрость, на наши отношения с партнерами, и на прагматизм Америки – Америки, которой нужен успех так же, как и всем нам. Успех объединяет. Наше единство – это то, что лучше защищает наше будущее. Будущее не с Путиным, а с миром. И это для всех в мире выбор – и для сильнейших – быть с Путиным или с миром. Следует выбрать мир. Я благодарю всех за поддержку", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что украинцы не верят кремлевскому диктатору Путину и не готовы согласиться со всеми уступками, которых от нас хочет Россия. Он отметил, что Киту Келлогу, прибывшему 19 февраля в Киев, стоило бы выйти на улицы и расспросить об этом людей.

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