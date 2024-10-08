'Хотит поставить миллионы людей под угрозу голода': Сибига назвал цель обстрелов Россией украинских портов

Нанося удары по гражданским судам в портах Украины, государство-агрессор Россия пытается ослабить экономику нашего государства. В то же время, россияне хотят поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, слова которого процитировали в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, 7 октября. Он напомнил, что только за два последних дня российские оккупационные войска повредили ракетами два гражданских грузовых судна в Одессе.

Кроме того, ракетные атаки на украинские порты происходили и в сентябре. Все эти обстрелы, подчеркнул Сибига, являются результатами сознательной тактики террористов.

"Атакуя гражданские суда, Россия пытается ослабить экономику Украины и поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода. Мы должны объединить усилия всех ответственных государств и организаций, чтобы остановить агрессора, обеспечить свободу судоходства в Черном море и глобальную продовольственную безопасность", – отметил глава МИД.

Напомним, что в ночь на 6 октября российские обстрелы повредили гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис в порту Южный, которое перевозило 6 тысяч тонн украинской кукурузы. Это уже 20-е гражданское судно, пострадавшее от российских атак. В то же время Кремль заявляет, что уничтожил военный груз.

7 октября враг снова нанес удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. В результате атаки произошло попадание в гражданское судно под флагом Палау, которое только сегодня зашло для загрузки.

Атака привела к гибели 60-летнего украинца, работника обрабатывающей грузы компании. Еще пятеро иностранных граждан получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и ее партнеры продали похищенное с оккупированных территорий Украины зерно на сумму около миллиарда долларов, используя сеть фирм и судов для нелегального экспорта.

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