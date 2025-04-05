Датский военный аналитик Андерс Нильсен про Трампа и мирные переговоры. Подготовил выжимку самого основного:

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Риторика Белого дома значительно изменилась: если Трамп ранее говорил, что мир будет заключен очень быстро, то теперь его чаще обещают заключить в течении года. Однако за обсуждением сроков менее заметно другое изменение риторики: если раньше американцы говорили о мире, то теперь все чаще о "прекращении огня". Мирный договор и прекращение огня – очень разные понятия, которые следует прояснить подробнее.

Мирный договор – это очертание того, в каких условиях будут находиться противоборствующие стороны после окончания войны. Прекращение огня – временная мера, к которой прибегают с определенными целями.

Сейчас в российско-украинской войне в определенной степени действует прекращение огня по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, однако оно не означает, что удары прекратились – просто сменились цели. Более того, похоже, что русские готовятся к новому наступлению, увеличивая число атак на фронте. Другое соглашение о прекращении огня – в войне на море – пока не вошло в силу, так как русские потребовали к нему дополнительные условия, например, снятие части санкций.

В текущей войне уже были случаи прекращения огня, например – попытки организовать гуманитарные коридоры для гражданских из осажденного Мариуполя, многие из которых были нарушены Россией. Однако это примеры прекращения огня с определенной специфической целью, не являющиеся прелюдией к мирному договору.

Прекращение огня, предваряющее мирный договор, обычно ставит своей целью выработку доверия – находящиеся в войне страны всегда настолько не доверяют друг другу, что всегда сомневаются, что их враг действительно будет соблюдать условия мира, а потому и не хотят идти на компромиссы. Прекращение огня в какой-то степени помогает вернуть такое доверие. Помимо этого, прекращение огня позволяет политическому руководству стран отвлечься от необходимости постоянно реагировать на стремительно меняющуюся военную обстановку и более свободно подумать над условиями мира.

Очевидно, что текущие "прекращения огня" не удовлетворяют этим условиям, необходимым для достижения мира. Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре более выгоден русским – Украина не наносит удары по топливной инфраструктуре РФ, которые были важной частью ее стратегии победы в войне. Украина пошла на эту меру из-за необходимости продолжения американской военной помощи.

В то же время, никакого доверия это соглашение не укрепило, как и не дало политикам отвлечься от решения текущих задач – русские просто начали бить по другим гражданским объектам, жилым домам и больницам, в стремлении еще больше надавить на мирное население и принудить Украину к капитуляции.

Если бы русские действительно хотели бы каких-то содержательных переговоров, они бы вели себя ровно наоборот – прекратили бы дальние удары по гражданской инфраструктуре и ослабили давление на фронте, чтобы выработать хоть какое-то доверие к себе. Разумеется, в таких условиях, которые наблюдаются сейчас, никаких содержательных мирных переговоров не выйдет.

В этом контексте стоит отметить, что теперешнее поведение американцев, скорее всего, только продлевает войну и оказалось контрпродуктивным.