"Хотят уничтожить все, что оккупировали": у Зеленского прокомментировали заявление Путина о создании в Украине "санитарной зоны"

Заявление российского диктатора Владимира Путина о необходимости создания в Украине "санитарной зоны" говорит о том, что войска страны-агрессора хотят уничтожить все, что им удалось временно оккупировать. В частности, так произошло с Каховской гидроэлектростанцией, которую захватчики подорвали ночью 6 июня.

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На циничное заявление Путина отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он выступил в эфире телеканала "ДОМ" во вторник, 13 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил чиновник, в сегодняшнем выступлении главы Кремля были "важные фразы". "Он сказал: смотрите, мы считаем, что нужно нам "санитарную зону" сделать, "серую зону". И нужно забрать все, что было сделано советской властью в Украине. То есть имеется ввиду, он прямо вам в лицо говорит: я буду, пока меня не накажут и не остановят военным путем, разрушать гражданскую инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры. Я буду дальше бить ракетами по жилым домам, по ТЭС, буду взрывать Каховку, буду взрывать еще что-нибудь. Почему? Потому что я хочу оставить там выжженную землю", – заявил Подоляк.

По его словам, проигрывая войну, оккупанты будут бежать и уничтожать объекты в том числе и на территории Крыма.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Путин "прямо фиксирует умысел на совершение масштабного преступления против человечности".

Напомним: Путин во время встречи с пропагандистами-"военкорами" 13 июня признал, что на территории Белгородской области "есть проблемы" и властям нужно "наладить работу".

"Мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос – я говорю об этом очень аккуратно – чтобы создать на территории Украины такую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать наши территории. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть, как будет ситуация развиваться", – сказал диктатор.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Кремлевский диктатор цинично обвинил Вооруженные силы Украины в умышленных обстрелах жилых кварталов и гуманитарных объектов.

– При этом Путин внезапно признал наступательный потенциал ВСУ. Аналитики Института изучения войны предположили, о чем может свидетельствовать такое изменение риторики.

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