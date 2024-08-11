Христо Грозев объяснил, при каких условиях российские олигархи могут пойти против Путина

Российские олигархи могут пойти против диктатора Владимира Путина лишь в том случае если, страна-террорист РФ не будет иметь успехов на поле боя. При этом начало активных боевых действий в Курской области могут существенно ослабить поддержку олигархов путинского режима.

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В ближайшие несколько месяцев олигархи в РФ будут ожидать и смотреть, есть ли у Кремля шансы на успех в войне. Об этом в интервью "Суспільне Новини" рассказал болгарский журналист Христо Грозев.

По его словам, сейчас большинство российских олигархов лояльны к Путину, но все может резко измениться. Грозев отметил, что в ближайшие несколько месяцев олигархи будут просто наблюдать и рассчитывать на переговоры РФ с Западом. В таком случае они могут надеяться на ослабление санкционной политики.

"Многие из них предпочитают быть в Дубае или в Тель-Авиве и в то же время показывают какую-то лояльность режиму Путина. Но это очень прагматичная лояльность, которая может повернуться очень быстро. Сложно прогнозировать, но мое понимание от разговоров с людьми, которые близки к этим кругам, что уже есть ожидается следующие несколько месяцев, чтобы понять, есть ли вообще шанс, что Путин может показать какие-то тактические успехи, чтобы Запад стал договариваться с Россией", – сказал Грозев.

В случае, если у России не будет тактического успеха и, как следствие, начала переговоров, олигархи могут пойти против кремлевского диктатора. При этом Грозев подчеркнул, что на решение олигархов может повлиять ситуация в Курской области.

"В этом варианте, если он сможет показать такие результаты, то они готовы поддержать Путина, потому что есть надежда, что санкции будут как-то прекращены. Если нет этого тактического успеха и не стоит ожидать договоренностей, но они готовы повернуться против Путина. То, что сейчас происходит в Курской области, я считаю, повышает ситуацию на второй сценарий", – заявил болгарский журналист.

Напомним, в Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд грн. Речь идет о миллиардере Олеге Дерипаске, а также металлургическом и телекоммуникационном магнате Алишере Усмановом.

Ранее сообщалось, что приближенный к кремлевскому диктатору Владимиру Путин российский олигарх Дмитрий Пумпянский добился в Европейском суде общей юрисдикции снятия санкций Европейского Союза (ЕС) с себя и своей жены. Однако ограничения в отношении них продолжат действовать.

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