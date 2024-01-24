Хуситы изгнали из Йемена американских и британских сотрудников ООН: что происходит

Хуситские власти Йемена приказали американскому и британскому персоналу Организации Объединенных Наций и базирующимся в Сане гуманитарных организаций покинуть страну. Террористы дали на это иностранцам срок один месяц.

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Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление МИД правительства Хуситов. Главный представитель хуситов Мухаммед Абдулсалам подтвердил подлинность документа.

Отмечается, что решение было принято после ударов США и Великобритании по военным целям группировки, нападающей на суда в Красном море, связанные с Израилем.

"Министерство... хотело бы подчеркнуть, что вы должны сообщить должностным лицам и работникам с гражданством США и Великобритании, чтобы они подготовились покинуть страну в течение 30 дней", — говорится в письме, направленном министерством иностранных дел правительству Хуситов действующему координатору гуманитарных вопросов ООН в Йемены Питеру Хокинсу.

Офис Хокинса, который является гражданином Великобритании, не ответил на запрос о комментарии.

Посольство Великобритании сообщило, что сотрудникам пока не предписывалось покинуть страну, и миссия поддерживает тесный контакт с ООН по этому вопросу.

"ООН оказывает жизненно важную помощь йеменскому народу через те же морские пути, которые хуститы ставят под угрозу. Нельзя делать ничего, что будет препятствовать их способности выполнять задачи", – говорится в заявлении британской миссии в Йемене.

В то же время, в заявлении посольства США отметили, что ему знают о письме, но "не могут комментировать от имени ООН или гуманитарных организаций в Йемене".

Движение Хуси контролирует большую часть Йемена после почти десятилетия войны против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, поддерживаемой Соединенными Штатами. Боевые действия в основном прекратились, но обе стороны не смогли официально продлить перемирие при посредничестве ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Британии в ночь на вторник, 23 января, снова нанесли удары по военному потенциалу йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Было поражено восемь объектов хуситов в Йемене.

Как напомнил представитель Пентагона, такие операции производятся для того, чтобы лишить хуситов возможности вести огонь по международным морским путям. Это уже восьмой раунд атак американских военных на инфраструктуру боевиков за десять дней.

"Сегодняшний удар был нацелен непосредственно на подземное хранилище хуситов и места, связанные с возможностями хуситов по ракетному и воздушному наблюдению", – сообщил представитель американского ведомства.

Напомним, что 19 января в Белом доме проинформировали, что военнослужащие США нанесли удары по хуситам в Йемене. Были поражены противокорабельные ракеты боевиков.

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