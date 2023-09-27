"Хваленая ПВО оказалось дырявой": российские оккупанты пытаются "запечатать" Крым и удержать заложников

После ряда успешных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму ситуация на полуострове стала очень напряженной. Несмотря на уверения оккупационной власти, что "все под контролем", в это не верит никто – в том числе и "понаехавшие" сюда россияне. Они и немногочисленные туристы, все же рискнувшие отдохнуть в этом "горячем" сезоне на полуострове, за последние дни устроили массовый "исход".

Что сейчас происходит в Крыму – читайте в материале OBOZREVATEL.

Время уезжать

После удара, который ВСУ нанесли по штабу российского Черноморского флота в Севастополе, вице-премьер, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала крымчан выехать с полуострова.

"Еще раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", – написала она в своем Telegram-канале.

Собеседники OBOZREVATEL на полуострове говорят, что сразу после обстрела штаба ЧФ РФ, в результате которого, по данным украинской разведки, погибли свыше трех десятков офицеров, из Крыма рванули россияне.

Видео дня

"Севастополь и близлежащие населенные пункты – тут концентрация оккупантов и их объектов просто запредельная. С 22 сентября отсюда начался новый "исход" – много россиян, семьи военных и переехавших сюда за последние годы резво рванули обратно в РФ", – рассказал нам житель Севастополя.

По его словам, запаниковали и коллаборанты, сторонники России: "Они тоже видят, что хваленая ПВО оказалась дырявой, но еще больше боятся деоккупации полуострова – понимают, чем им это грозит", – поделился крымчанин.

Тем временем Россия делает все возможное, чтобы предотвратить бегство гражданских лиц из Крыма – по сути, делая их заложниками. Оккупационная власть каждый день плодит новые обещания – о том, что через год-два на полуострове будет "настоящий рай", а туристов – валом, что "совсем скоро" восстановят подачу воды из Днепра, которая перестала поступать после подрыва Каховской ГЭС, и многое другое.

"Это уже просто смешно. Ничем не обоснованная голая пропаганда", – говорит крымчанин.

Вместо туристов – раненые оккупанты

То, что сезон-2023 оказался самым провальным за последние 10 лет, уже понятно всем. Обстрелы военных объектов оккупантов идут сейчас по нарастающей, причем в разных уголках полуострова.

Наиболее безопасным считается Южный берег Крыма (ЮБК), однако и это не особо помогло сохранить турпоток хотя бы на уровне прошлого года.

"Основная категория "отдыхающих" в санаториях Ялты и Алушты – это непосредственно российские военнослужащие, которых отправили на реабилитацию. По большей части это офицеры, среди которых много раненых на территории Украины, – ими и забили местные здравницы", – рассказала OBOZREVATEL крымчанка Анастасия, работающая в этой сфере.

По ее словам, на полуостров добровольно приезжают отдыхать лишь "самые отбитые россияне, которые готовы рисковать даже своими детьми".

"Все видят, что ВСУ бьют исключительно по военным аэродромам, складам боеприпасов и другим подобным объектам россиян, но если окажешься рядом, то можешь тоже пострадать. Да и проезд по Крымскому мосту – то еще удовольствие, так как прилететь может в любой момент", – говорит Анастасия.

Хуже всего с туризмом в оккупированном Севастополе. Представители российского турбизнеса завуалированно говорят, что "тревожная обстановка не способствует и без того скудному турпотоку в город". Например, в местных отелях на сегодняшний день "осталось не больше 10% туристов". Но и тут лукавят. Дело в том, что в эти проценты входят россияне, приехавшие сюда "по работе", а не отдыхать.

По словам собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, оккупантам точно не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время на полуострове станет тише. А гражданским лицам нужно позаботиться о своей безопасности – как минимум не находиться рядом с военными объектами россиян.