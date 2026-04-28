Хвастовство российских пропагандистов пролило свет на темное пятно: "уникальное" вооружение уже не сможет решить нарастающий кризис

В социальных сетях накануне весьма интенсивно распространялось видео, на котором был запечатлен эшелон современных российских 152-мм самоходных артиллерийских установок на колесном шасси 2С43 "Мальва". Пропагандисты страны-агрессора, демонстрируя это видео, хвастались новой "не имеющей аналогов в мире" САУ, а украинские каналы без особого пояснения просто дали это как отправку на фронт российской артиллерии. Но самое главное в этой истории то, что именно "Мальва" и именно это видео являются верификацией деградации артиллерийской отрасли РФ.

Эпизоды деградации

Самоходные артиллерийские установки на колесном шасси для СССР и России были не то чтобы редкостью, а неким инакомыслием в секте культа гусеничного шасси. Но в то время, как Советский Союз мог себе позволить выпускать более энергозатратные и финансово обременительные САУ на гусеничном шасси, у России с этим сразу же возникла проблема – особенно после того, как 1990-е перемололи целый ряд предприятий, входивших в цепочку такого производства.

Хотя на самом деле проблема артиллерийской отрасли стала проявляться еще в советскую эпоху, когда лоббистские интересы в 1970-х допустили в эту узкоспециализированную отрасль ЦНИИ "Буревестник". Можно сказать, что деградация началась именно с этого переломного этапа.

Окончательную точку в истории советских/российских артиллерийских систем поставило "убийство" "Уралтрансмашем" Стерлитамакского машиностроительного завода. Его масштабное строительство с выделением бюджета в 600 млн рублей началось в 1983 году, а к концу 1980-х - началу 1990-х было остановлено. В итоге недостроенное предприятие оказалось разобрано по кирпичам благодаря уральскому лобби.

По схожему сценарию "Уралвагонзавод" в свое время "убил" производство танков Т-80 на "Омсктрансмаше". Но если последний хоть мог заниматься расконсервацией, ремонтом и модернизацией Т-80, то предприятие в Стерлитамаке, которое должно было стать основой производства САУ на гусеничном шасси, исчезло с лица земли в полном с смысле этого слова.

Остался только "Уралтрансмаш", который мог себе позволить мелкосерийную сборку, но никак не массовое производство замкнутого цикла, как предполагалось организовать на перспективном гиганте – Стерлитамакском машиностроительном заводе.

Я считаю, что эти примеры важны для понимания того, на какой уровень опустилось производство САУ в России за время существования такого образования как Российская Федерация, а также как этот процесс зарождался еще во времена СССР. А теперь поговорим непосредственно о "прорывной" 2С43 "Мальва"

САУ 2С43 "Мальва" – не прорыв, а отметка деградации

"Уралтрансмаш" долгие десятилетия успешно пилил российский бюджет, производя единичные экземпляры новых 152-мм САУ 2С19 "Мста-С", но в основном занимаясь модернизацией ранее произведенной продукции по второму и даже третьему кругу, преподнося их в статистике как "новую продукцию".

Золотое время распилов в спокойном режиме закончилось, когда началась так называемая "СВО" – полномасштабное вторжение в Украину. В ходе него российские войска теряли ежемесячно не просто сотни, а более тысячи единиц артиллерийских средств. А 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" и вовсе показала все свои недостатки, в полной мере приведя к потере большей части парка этих установок в кратчайшие сроки.

Согласно только верифицированным данным, РОВ потеряли за четыре с лишним года полномасштабного вторжения в Украину более 315 САУ 2С19 "Мста-С", в то время как по не верифицированным данным потери превысили 400 единиц. Примечательно то, что по состоянию на 23 февраля 2022 года в составе российской армии числилось 450 "Мста-С".

России пришлось в авральном порядке переходить не на производство новой продукции, а расконсервировать старые советские буксируемые гаубицы и дивизионные пушки, чтобы компенсировать колоссальные потери. Медленное, в единичных экземплярах на месяц производство "Мста-С" и близко не могло восполнить потери на фронте.

Именно тогда и был осуществлен переход на колесное шасси БАЗ-6610-027 "Вощина" с колесной формулой 8×8 152-мм самоходной артиллерийской установки, получившей название 2С43 "Мальва" и прошедшей экстерном государственные испытания в мае 2023-го.

Но в этой истории есть небольшая ремарка.

Дело в том, что до аврального принятия на вооружение 2С43 "Мальва" у России уже была разработка колесной самоходной артиллерийской установки и ею была САУ 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ" на шасси КАМАЗ-6560. По сути, это была башня от гусеничной САУ "Коалиция-СВ", установленная на 8х8 шасси КАМАЗ-6560.

Так почему же ее не запустили в серию?

Во-первых, потому что производство башни не серийной САУ – это большая проблема, когда хочешь запускать серийную артиллерийскую установку. А во-вторых – САУ 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ" была сырой, дефективной, крайне капризной и сверхтяжелой установкой. Ее вес с полным боекомплектом превышал 32 тонны! В два раза тяжелее советской 122-мм гусеничной САУ 2С1 "Гвоздика" и даже тяжелей 152-мм 2С3 "Акация" и 2С5 "Гиацинт".

В свою очередь запущенная в 2023 году в серийное производство САУ 2С43 "Мальва", создававшаяся по образу и подобию САУ CAESAR, ATMOS 2000 и 2С22 "Богдана" также имела множество проблем.

Перед "Уралтрансмашем" был поставлен первоначальный план производства от одной готовой САУ 2С43 "Мальва" в 3-4 дня с поставкой до двух батарей в месяц, до одной единицы готовой продукции в сутки. Таким образом, перед единственным в России предприятием, производящем САУ, была поставлена задача выдачи в перспективе более двух батарей в месяц. Но на сегодняшний день этих показателей "Уралтрансмаш" так и не достиг.

В свою очередь из-за авральных темпов производства и завышенных требований к поставке готовой продукции САУ 2С43 "Мальва" часто поставляются на фронт с заводскими дефектами и явными техническими недостатками, такими как:

– несоответствие ТТХ по дальности выстрела (менее 25 км);

– проблемы баланса орудия 2А64 при ведении интенсивной стрельбы;

– повышенный износ ствола;

– регулярно ломающееся шасси БАЗ-6910-027 "Вощина".

Кстати, поломки шасси – это самая распространенная проблема САУ 2С43 "Мальва" и, что самое главное, зачастую это неисправности, возникающие без возможности ремонта в полевых условиях.

Все эти проблемы и недостатки приводят к тому, что "Мальвы" с июля 2024 года (год спустя после завершения испытаний и принятия на вооружение) стали верифицироваться как уничтоженные, либо поврежденные.

А объемы их производства и близко не могут решить тот кризис, который возник у РОВ со ствольной артиллерией за четыре с лишним года полномасштабной войны.

Потери ствольной артиллерии РОВ

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, с 2022 года российские оккупационные войска потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофеенными более 40 650 артиллерийских систем ствольного типа.

В настоящее время ежемесячные потери РОВ превышают 1 тыс. – 1,5 тыс. стволов.

В свою очередь мониторинговые каналы, ведущие статистику по верифицированным данным (фото и видео), отмечают совершенно другие цифры, а именно – более 1 600 единиц ствольной артиллерии. Даже с учетом коэффициента верифицированных данных к реальным 2-2,5, количество потерь ствольной артиллерии в более 4 тысячи стволов в 10 раз меньше данных ГШ ВСУ.

Причиной тому может быть тот факт, что ряд мониторинговых групп в статистику потерь ствольной артиллерии не включают минометы 120-мм, 82-мм и 60-мм.

Кроме того, следует учитывать, что основная доля потерь российской ствольной артиллерии – это поврежденные единицы, пригодные к восстановлению. Уничтожить буксируемую артиллерию намного сложнее, чем самоходную артиллерийскую установку, поэтому большая часть этих гаубиц возвращаются в зону боевых действий через какое-то время.

Тем не менее потери, которые несут РОВ, создают непоправимый дефицит в российских войсках этой категории вооружения.

Стоит также напомнить, что по состоянию на начало 2022 года, накануне полномасштабного вторжения в Украину, в составе РОВ было около 110 отдельных дивизионов, 17 полков, 15 бригад. Если учитывать артсистемы от 100-мм, то действующих не менее 3 100 стволов.

Основой являлись подразделения Западного военного округа (ЗВО), которые и имели на своем вооружении преимущественно самые современные в составе РОВ 152-мм САУ "Мста-С".

Но не менее интересным, думаю, будут данные о том, какой на вооружении армии России был состав по номенклатуре ствольной артиллерии и сколько ее было на хранении. Более менее четкие данные по количеству имеются по состоянию на конец 2023 года, когда общие потери в этой категории у РОВ составляли 8 100 единиц.

На вооружении и хранении Россия имела:

Д-20 (152-мм) – около 100 (на хранении около 1 тыс.)

Д-30 (122-мм) – около 450 (на хранении около 4 тыс.)

Мста-Б (152-мм) – около 450 (на хранении около 550)

Гиацинт-Б (152-мм) – около 100 (на хранении около 1 тыс.)

САУ Гвоздика 2С1 (122-мм) – около 400 (на хранении около 1,2 тыс.)

САУ Акация 2С3 (152-мм) – около 700 (на хранении около 800)

САУ Гиацинт 2С5 (152-мм) – около 150 (на хранении около 500)

САУ Мста-С 2С19 (152-мм) – около 400 (на хранении около 150)

САУ Пион 2С7 (203-мм) – около 100 (на хранении около 100)

САМУ Нона-С 2С9 (120-мм) – около 300 (на хранении около 500)

САМУ Нона-СВК 2С23 (120-мм) – около 30 (на хранении 0)

САМУ Тюльпан 2С4 (240-мм) – около 30 (на хранении 150)

В этот список не вошли 120-мм минометы типа 2Б11, 82-мм БМ-37, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", дивизионная пушка 85-мм Д-44 и прочие. В категории "на хранении" указывалось то количество, которое ориентировочно пригодно к восстановлению и может быть доведено до боеспособного состояния.

Таким образом на конец 2023 года РОВ обладали 3 210 боеспособных стволов и почти 10 тыс. на хранении. То есть, с 2022 года в обороте суммарно находилось и могло находиться более 21 тысячи единиц ствольной артиллерии – без учета 120-мм минометов типа 2Б11, 82-мм БМ-37, 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", дивизионных пушек 85-мм Д-44 и прочих.

На фоне этих цифр и данных ГШ ВСУ по потерям российских оккупационных войск по состоянию на конец апреля более 40 650 ствольной артиллерии, можно смело говорить о том, что реалистичность этих цифр достаточно высока и критический момент не восполнения потенциала РОВ в этой категории наступит именно в 2026 году.

Кризис качества возник еще раньше, когда поле боя у РОВ стала все чаще появляться буксируемая артиллерия, причем порою эпохи Второй мировой войны, в частности 152-мм гаубицы Д-1. Затем эту проблему подчеркивали поставки из Северной Кореи.

И никакие 10-12 новых САУ 2С43 "Мальва" в месяц от импотентного "Уралтрансмаша" нарастающий кризис не решат.

САУ 2С43 "Мальва" – это не второе дыхание российской артиллерийской отрасли, а скорее очевидный признак как ее глубокого кризиса, так и неминуемой смерти в конвульсиях.