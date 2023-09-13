И 'мангал' не спас: украинский FPV-дрон 'нырнул' прямо в люк российского танка. Видео

Три боевых подразделения Вооруженных сил Украины совместными усилиями поразили основной боевой танк противника Т-72 "Урал". Россияне зачем-то установили решетку над люком для экипажа, но украинских защитников такое "препятствие" только раззадорило.

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Они скинули взрывное устройство прямо в люк к захватчикам с FPV-дрона, который отличается скоростью и точностью в управлении. Также беспилотник обладает функцией передачи видео в реальном времени, поэтому ВСУ опубликовали ролик с места уничтожения танка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ай джага-джага! Вот горит, как, желтый дым пошел, интересно", – весело комментирует голос военного за кадром.

Т-72 – российский танк советского производства, самый массовый танк второго поколения. За время полномасштабной войны в Украине были зафиксированы многочисленные случаи захвата Т-72 различных модификаций в качестве трофея Силами обороны. По состоянию на 26 июня еще 2022 года подтверждено, что украинские силы захватили не менее 188 единиц российских Т-72.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области украинские защитники уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв", который бывший российский президент Дмитрий Медведев называл "лучшим танком в мире".

А в Луганской области Силы обороны эффектно уничтожили российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Поражение вражеской установки произвели с помощью дрона.

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